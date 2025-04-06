И снова без россиян не обошлось: какую музыку слушали украинцы в первую неделю апреля

В первую неделю апреля музыкальные предпочтения украинцев несколько изменились, если сравнивать с идентичным периодом в апреле. В большинстве на территории Украины слушают украинских исполнителей, однако в рейтингах остается немало россиян.

Самыми популярными музыкальными сервисами остаются Spotify, YouTube Music и Apple Music. Что же слушают украинцы на этих платформах проанализировал 24 Канал.

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Какую музыку слушают украинцы в Apple Music

На сервисе Apple Music в топ-10 самых популярных песен входят сразу десять украинских исполнителей и ни одного российского. Рейтинг лучших возглавляет песня "Мужчина" Елены Омаргалиевой.

В десятке лучших остаются песня Abracadabra и "Ау ау" в исполнении Lady Gaga и Саша Нова, Адам соответственно.

Интересно, что в тройку самых популярных попала песня "Зцапала-злапала" в исполнении "Бумбокс".



Какую музыку слушают украинцы в Apple Music / Скриншот

Что украинцы слушают в YouTube Music

На YouTube Music в десятке самых популярных песен также не нашлось места для россиян. Второй месяц подряд рейтинг возглавляет Parfeniuk с песней "Врубай".

Также место в топ-10 сохраняют Abracadabra в исполнении Lady Gaga, "Кульбабы" Тони Матвиенко и "Барабаны" Артема Пивоварова и Klavdia Petrivna.

В то же время неожиданно на вторую строчку поднялась песня "Тебя это не касается" в исполнении paashee.



Что украинцы слушают в YouTube Music / Скриншот

Украинцы продолжают слушать российское на Spotify

К сожалению, не слишком приятный рейтинг самых популярных песен на сервисе Spotify, где уже привычно популярны российские исполнители. В тройке лучших сразу две российские песни исполнителя madk1d.

Однако есть повод и для оптимизма, поскольку по сравнению с мартом в топ-10 всего лишь одна песня Моргенштерна, когда месяц назад их было аж четыре.

Также следует отметить, что на Spotify часто слушают "Зцапала-злапала" в исполнении "Бумбокс".



Украинцы продолжают слушать российское на Spotify / Скриншот