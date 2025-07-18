Почему ретроградный Меркурий считают "проклятым" периодом: объяснение астрологов

Уже 18 июля Меркурий переходит в ретроградное состояние – период, который традиционно считается одним из самых сложных в году. Он продлится до 11 августа, однако его влияние будет ощущаться вплоть до 25 августа.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на журнал "Лиза".

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Что такое ретроградный Меркурий?

Ретроградным называют период, когда с Земли кажется, что планета Меркурий движется в обратном направлении.

Однако на самом деле это лишь оптическая иллюзия, вызванная разницей в скорости движения Земли и Меркурия.

В астрологии этот период считают особым, ведь Меркурий связывают с интеллектом, мыслями, речью, письмом, контактами, переговорами, бумагами, документами, информацией, обучением, поездками, родственными связями и торговлей.

Период ретроградного Меркурия в астрологии считается особенным / Фото Unsplash

Именно поэтому ретроградное движение планеты, по убеждениям астрологов, влияет на все эти сферы, вызывая задержки, недоразумения и сбои.

Во время ретроградного Меркурия люди могут становиться более замкнутыми, искать уединения, реже общаться, чаще писать, чем говорить. Рассеянность и забывчивость становятся привычными, а уже начатые дела часто зависают в воздухе. Завершить начатое в это время бывает сложно по причинам, не зависящим от нас. Даже сделанные в это время выводы могут потребовать повторного переосмысления.

Почему ретроградного Меркурия боятся?

В период ретроградного Меркурия все, чем он "опекается", начинает работать нестабильно. По словам астрологов это время вносит смуту в документы, сделки, переговоры, в технику и машины, и вообще в любые дела делового человека.

Могут меняться договоренности, переноситься дедлайны, а также часто возрастают проблемы при оформлении документов. Кроме того, становится больше проблемы со средствами связи, транспортом и бытовой техникой. Также чаще, чем обычно, возникают задержки вылетов в аэропортах.

Ретроградный Меркурий может негативно влиять на ход событий / Фото Pexels

Не лучшим образом ретроградный Меркурий также влияет на поведение людей, люди в этот период могут становиться более раздражительными, конфликтными или отстраненными. Более того, иногда даже домашние любимцы начинают вести себя беспокойно.

Есть ли научные подтверждения влияния ретроградного Меркурия?

Стоит отметить, что ретроградное движение периодически демонстрируют все планеты Солнечной системы. Однако именно Меркурий, по словам астрологов, традиционно становится главным "виновником" всех проблем. Такая избирательность имеет историческую подоплеку, ведь с давних времен Меркурий ассоциировался со всевозможными проблемами.

Однако научных доказательств влияния ретроградного Меркурия на жизнь людей не существует. Многие исследования, посвященных астрологии, не нашли никакой связи между расположением планет и событиями на Земле.