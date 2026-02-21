Создатель львовского пива и нефтяной магнат: история Роберта Домса, который изменил Галичину

Роберт Домс является одной из тех фигур, без которых сложно представить экономическую жизнь Львова и всей Галичины второй половины XIX века. Его деятельность охватывала различные отрасли – от пищевого производства до нефтяной промышленности, и от банковского дела до меценатства.

При жизни Роберта Домса называли одним из самых влиятельных промышленников края, поскольку этот человек дал мощный импульс развитию целых отраслей, говорится на сайте "Фотографий старого Львова".

Что надо знать о Роберте Домсе?

Первые предпринимательские шаги Домс сделал еще в 1848 году, когда начал во Львове производство кофе из цикория. Впоследствии он расширил дело и организовал работу мельниц, пекарен и пивоварен. Решающим шагом стало приобретение в 1863 году пивоварни на улице Клепаривской. Благодаря стратегическому подходу владельца предприятие стало таким мощным, что продолжает варить пиво и сегодня.

Нефтяная эпоха – Борислав и озокерит

Прорыв в его становлении произошел еще в 1853 году, когда началось освоение Бориславского нефтегазового месторождения. Именно тогда Домс обратил внимание на залежи "земной мази" и решил инвестировать в добычу.

Он организовал добычу озокерита, наладил производство парафина и осветительных свечей, а также внедрил бурение нефтяных скважин, которое было одним из первых в Европе. Тогда Борислав превратился в важный центр нефтепереработки.

Также Домс инвестировал параллельно в шахты бурого угля вблизи Мокротина и Глинска. В 1871 году его избрали заместителем председателя заведующего совета Галицкого краевого банка. Это еще одно свидетельство веса Домса в финансовой жизни региона.

Благотворительность без демонстративности

В 1885 году под патронатом Домса был создан фонд, который занимался приютом для художников и литераторов. Здесь находили поддержку все, кто оказался в трудном положении: предприниматели, архитекторы, актеры, писатели или ученые.



Роберт Домс был известной личностью / Фото из Википедии

Довольно показательной была его позиция относительно собственного имени. Если бы другой благотворитель внес такую же значительную сумму, то название учреждения должно было стать общим. Если же третий меценат появится – имя Домса можно было убрать совсем. Это показывало, что ему важнее была помощь, а не личная слава.

Семейная история

Первой женой предпринимателя была была была Фредерика Готлуб (1811 - 1850), в браке с которой родился сын Лео-Иосиф (1842). С 1852 года его женой стала Мария-Анна Шопф (умерла в 1908 году). Во втором браке родилось шестеро детей, однако до взрослого возраста дожили лишь трое – Эмма, Альфред и Роберт. Почти вся семья Домсов похоронена на Лычаковском кладбище. Сам Роберт Домс покоится в семейной гробнице на поле № 69.

