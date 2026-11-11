В сети заговорили о родственнике Леси Украинки, который поддерживает Путина: что здесь не так

В сети развернулась дискуссия вокруг Роберто Гааба – родственника Леси Украинки, который, по сообщениям украинских СМИ и исследователей, поддерживает Россию в войне против Украины и распространяет пророссийские нарративы. Эта история вызвала возмущение еще и из-за контраста между его политической позицией и наследием писательницы, которая выступала против российского имперского влияния.

Однако в этой истории есть важный нюанс: в соцсетях Гааба называют потомком Леси Украинки, хотя это не совсем верно. Он действительно имеет родственные связи с писательницей, но не является ее прямым потомком, пишет 24 Канал.

Кем Роберто Гааб является для Леси Украинки

Роберто Гааб – внук младшей сестры писательницы Оксаны Косач-Шимановской. То есть он является внучатым племянником Леси Украинки. Сам мужчина родился в Милане, имеет швейцарское происхождение и проживает в городе Лугано, где работает юристом.

Важно отметить, что у Леси Украинки не было собственных детей. Поэтому называть Гааба ее прямым потомком неверно. Он принадлежит к более широкому кругу родственников Косачей, но связан с писательницей через ее сестру.

Эту неточность заметили и пользователи Threads. В частности, @anatoliivasilovichvlasiuk отметил, что формулировка "потомок Леси Украинки" создает ложное впечатление о прямом наследовании. Он также подчеркнул, что политические взгляды дальнего родственника не могут дискредитировать литературное и идейное наследие писательницы.

Почему Роберто Гааб поддерживает Россию

История с пророссийскими взглядами Гааба не нова. Еще в апреле 2022 года издание "Волынские новости" опубликовало материал о его позиции относительно полномасштабного вторжения России.

Тогда журналисты сообщали, что швейцарец распространял кремлевские нарративы, оправдывал действия российских оккупантов и пренебрежительно отзывался об украинцах. В частности, в публикации приводились его высказывания, в которых он называл украинцев "примитивными варварами" и "далекими от цивилизации". Также Гааб не скрывал привязанности к российской культуре и симпатии к России.

Как Гааб поддерживает нарративы Кремля / скриншоты из Facebook

Как родственник писательницы ранее приезжал на Волынь

Особую огласку эта история получила из-за того, что ранее Гааб имел связи с украинской средой и неоднократно приезжал на Волынь. В частности, он посещал Колодяжное – родовую усадьбу Косачей, где прошли детские и юношеские годы Леси Украинки.

Также бывал в учебном заведении, носящем имя писательницы, и участвовал в научных мероприятиях, посвященных ее творчеству. Об одном из таких визитов в мае 2013 года писала газета "День". Тогда Гааб приезжал на международную конференцию "Леся Украинка и национальная культура" вместе с детьми и другими членами семьи.

После того как стали известны его взгляды на российскую агрессию, представители музейного и научного сообщества Волыни критически высказались о нем. По словам сотрудников музея, они прекратили поддерживать связи с Гаабом из-за его публичной позиции.