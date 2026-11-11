У мережі заговорили про родича Лесі Українки, який підтримує Путіна: що тут не так

Однак у цій історії є важливий нюанс: у соцмережах Гааба називають нащадком Лесі Українки, хоча це не зовсім правильно. Він справді має родинний зв'язок із письменницею, але не є її прямим нащадком, пише 24 Канал.

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Ким Роберто Гааб доводиться Лесі Українці

Роберто Гааб – онук молодшої сестри письменниці Оксани Косач-Шимановської. Тобто він є внучатим племінником Лесі Українки. Сам чоловік народився в Мілані, має швейцарське походження та мешкає у місті Лугано, де працює юристом.

Важливо, що Леся Українка не мала власних дітей. Тому називати Гааба її прямим нащадком неправильно. Він належить до ширшого родинного кола Косачів, але споріднений із письменницею через її сестру.

Цю неточність помітили й користувачі Threads. Зокрема, @anatoliivasilovichvlasiuk зауважив, що формулювання "нащадок Лесі Українки" створює хибне враження про пряме спадкування. Він також наголосив, що політичні погляди далекого родича не можуть дискредитувати літературну та ідейну спадщину письменниці.

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Чому Роберто Гааб підтримує Росію

Історія з проросійськими поглядами Гааба не нова. Ще у квітні 2022 року видання "Волинські новини" опублікувало матеріал про його позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії.

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Тоді журналісти повідомляли, що швейцарець поширював кремлівські наративи, виправдовував дії російських окупантів і зневажливо висловлювався про українців. Зокрема, у публікації наводили його висловлювання, в яких українців він називав "примітивними варварами" та "далекими від цивілізації". Також Гааб не приховував прихильності до російської культури й симпатії до Росії.

Як Гааб підтримує наративи Кремля / скриншоти з Facebook

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Як родич письменниці раніше приїздив на Волинь

Особливого розголосу історія набула через те, що раніше Гааб мав зв'язки з українським середовищем і неодноразово приїздив на Волинь. Зокрема, він відвідував Колодяжне – родинну садибу Косачів, де минули дитячі та юнацькі роки Лесі Українки.

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Також бував у навчальному закладі, який носить ім'я письменниці, та долучався до наукових заходів, присвячених її творчості. Про один із таких візитів у травні 2013 року писала газета "День". Тоді Гааб приїздив на міжнародну конференцію "Леся Українка і національна культура" разом із дітьми та іншими членами родини.

Після того як стали відомі його погляди щодо російської агресії, представники музейної та наукової спільноти Волині критично висловилися про нього. За словами працівників музею, вони припинили підтримувати зв'язки з Гаабом через його публічну позицію.