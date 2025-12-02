Традиция, существующая тысячелетиями: одна из древних церквей празднует Рождество не 25 декабря и не 7 января
- Одна из древнейших православных церквей празднует Рождество 6 января, совмещая его с Крещением Господним.
- Традиция празднования Рождества 6 января происходит от первых христиан.
Вопрос празднования Рождества в Украине вызывает споры относительно даты, потому что после перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь не все соглашаются с тем, что Рождество стоит праздновать 25 декабря. Однако в мире существуют не 2, а 3 даты.
Отдельная дата празднования Рождества празднует одна из древних церквей. Эта традиция существует еще с IV века. О какой церкви идет речь – расскажет 24 Канал со ссылкой на Новую библиотеку Софии Мудрости.
Какая же третья дата Рождества?
Согласно Библии, точный день, когда родился Иисус Христос – неизвестен. И ранние христиане не имели постоянной даты для празднования этого праздника. Хотя уже тогда зарождалась традиция праздновать Рождество и Богоявление в один день.
Но когда христианство набирало обороты в Римской империи, то эти два праздника получили разные даты. Рождество начали праздновать раньше – в день, когда римляне отмечали праздник рождения зимнего солнца – 25 декабря.
После внедрения григорианского календаря в светской жизни, 25 декабря по юлианскому календарю превратилось в 7 января.
Однако Армянская апостольская церковь, которая является одной из старейших в мире, отмечает Рождество не 25 декабря и не 7 января. Празднование Рождества там начинаются вечером 5 января с праздничного богослужения, потому что армяне отмечают Рождество 6 января – в один день с Крещением Господним, называя этот праздник Явления или Богоявления.
Эчмиадзинский собор – главная святыня в Армении и один из старейших соборов мира / Фото Wikipedia
Как говорят в самой Армянской церкви, они придерживаются неизменной традиции первых христиан. В частности из-за того, что два тысячелетия назад в Армении не было таких языческих практик как в Риме и Рождеством не "заменили" местный праздник. Поэтому Рождество и Крещение отмечают в один день как праздник Явления Бога, то есть Богоявления.
Интересно, что по новоюлианскому и григорианскому календарям в этот день празднуют только Крещение. По юлианскому в этот день – Сочельник.
Но поскольку Иерусалимская церковь использует юлианский календарь, в Вифлееме армянские священники совершают праздничные богослужения 19 января.
Когда празднуют Рождество в Украине?
До 2023 года большинство украинских христиан пользовались юлианским календарем, по которому Рождество приходится на 7 января. Хотя по самому юлианскому это 25 декабря, однако в светской жизни мы пользуемся григорианским, у которого разница с юлианским на 13 дней.
С 1 сентября ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, по которому все постоянные даты праздников унифицированы с григорианским календарем. Однако Пасху и все производные праздники отмечают еще по юлианскому.
В то же время УПЦ МП придерживается юлианского календаря. Также старый календарь используют православные церкви России, Польши, Сербии, Грузии, Северной Македонии и Иерусалима.