Не 7 января: когда на самом деле праздновали Рождество в Украине до 1918 года
- До 1918 года украинцы праздновали Рождество не 7 января.
- Переход на григорианский календарь в 1918 году повлек изменение даты празднования Рождества из-за неточности юлианского календаря.
Рождество, которое украинцы знали более ста лет назад, выглядело совсем иначе, чем сегодня. Оно было тихим, семейным и прежде всего детским праздником.
Историк Ольга Друг в комментарии Украинскому Радио.
Когда праздновали Рождество до 1918 года?
Историк рассказала, что до 1918 года украинцы праздновали Рождество 25 декабря. По ее словам, в то время этот праздник прежде всего считался детским.
После завершения рождественского поста семьи шли в церковь, а уже потом собирались за праздничным столом. Детям дарили подарки, а все детские утренники и развлечения происходили после 25 декабря.
Друг добавила, что накануне праздника вся семья собиралась вместе, чтобы изготавливать елочные украшения.
А Новый год отмечали уже взрослые, как светский праздник, где-то или в ресторанах, или в купеческом собрании, или проводились дома какие-то вечера, где собиралось несколько семей или семей,
– отметила историк.
Таким образом, до 1918 года Рождество в Украине праздновали 25 декабря, однако впоследствии дата изменилась и празднование перенесли на 7 января.
Почему в 1918 году Рождество начали праздновать 7 января?
Как пишет "Историческая правда", традиция праздновать Рождество 7 января появилась в Украине после календарной реформы 1918 года, когда государство перешло с юлианского на григорианский календарь.
Именно 12 февраля 1918 года Украинская Центральная Рада приняла "Закон о заведении на Украине исчисления времени по новому стилю и перевод часов на средне-европейское время". Документ предусматривал, что после 15 февраля сразу наступит 1 марта 1918 года.
В 1918 году УНР перешла на григорианский календарь
В тот же день Украина также перешла на европейское время, оказавшись в одном часовом поясе с Берлином и Веной.
По данным Euromaidan Press, введение григорианского календаря было обусловлено неточностью юлианского. Он был длиннее астрономического года на 11 минут, из-за чего каждые 128 лет накапливался лишний день. В итоге разница между календарями достигла 14 дней.
Именно это отставание привело к тому, что более ста лет украинцы праздновали Рождество не вместе с большинством европейских стран, а 7 января.
Какие страны до сих пор празднуют Рождество 7 января?
Празднование Рождества в разных странах происходит в разные даты. Все дело в том, какой календарь используется в том или ином государстве.
Рождество 7 января отмечают православные церкви и государства, которые до сих пор пользуются юлианским календарем. Среди стран это, в частности: Россия, Беларусь, Сербия, Грузия, Молдова, Казахстан, Киргизия, Северная Македония, Эфиопия, Эритрея и Черногория.
Что касается церквей, то по юлианскому календарю до сих пор живут Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская православные церкви и Афонские монастыри.