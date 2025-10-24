Женщина растрогала сеть историей о последствиях "лимонного" розыгрыша от monobank

"Лимонная лихорадка" в monobank уже закончилась, однако истории, связанные с ней нет. На этот раз героем стал песик, которому заказали лежанку на monoмаркете.

Однако из-за того, что все искали лимоны, произошла задержка и он не успел получить подарок вовремя, однако в банке решили эту проблему. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост в телеграмм-канале Олега Гороховского.

Как monobank решил проблему?

Эту историю рассказала хозяйка собачки Хрю, которая не может самостоятельно передвигаться. Вероятно, она заказала лежанку для него на День рождения, однако из-за розыгрыша, который длился несколько дней, ее не успели отправить и доставить вовремя.

В ответ на это monobank предложил оплатить лежанку. Она стоила 1611 гривен.

Лежанка не была какой-то существенной или дорогой покупкой для нас, но если вспомнить тысячи долларов, которые мы тратим на ее лечение, то контекст совсем другой. Впервые в жизни ей что-то досталось просто так. Бесплатно,

– говорится в заметке.



Собачка получит лежанку бесплатно / Фото из телеграмм-канала ОГо

Также хозяйка собачки отметила, что ценит бизнес за которым стоят люди, ведь речь не просто о сервисе, а об отношении.

Кто получил iPhone 17 от monobank?

Одна победительница рассказала интересную историю о том, как она получила iPhone 17.

У заметке девушка рассказывает, что увидела в списках себя – имя, фамилия и последние четыре цифры карты совпадали, однако с ней долго не связывались относительно выигрыша, поэтому она написала в поддержку сама. В то же время она признается, что изначально сомневалась, что в списках говорится именно о ней.

Впоследствии оказалось, что это действительно не автор сообщения, однако через несколько дней она получила сообщение от monobank. У нее извинились и пообещали, что таки отправят гаджет из-за того, что вызвали у нее разочарование.

Кто получил миллион?