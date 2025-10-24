Однако из-за того, что все искали лимоны, произошла задержка и он не успел получить подарок вовремя, однако в банке решили эту проблему. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост в телеграмм-канале Олега Гороховского.
Как monobank решил проблему?
Эту историю рассказала хозяйка собачки Хрю, которая не может самостоятельно передвигаться. Вероятно, она заказала лежанку для него на День рождения, однако из-за розыгрыша, который длился несколько дней, ее не успели отправить и доставить вовремя.
В ответ на это monobank предложил оплатить лежанку. Она стоила 1611 гривен.
Лежанка не была какой-то существенной или дорогой покупкой для нас, но если вспомнить тысячи долларов, которые мы тратим на ее лечение, то контекст совсем другой. Впервые в жизни ей что-то досталось просто так. Бесплатно,
– говорится в заметке.
Собачка получит лежанку бесплатно / Фото из телеграмм-канала ОГо
Также хозяйка собачки отметила, что ценит бизнес за которым стоят люди, ведь речь не просто о сервисе, а об отношении.
Кто получил iPhone 17 от monobank?
Одна победительница рассказала интересную историю о том, как она получила iPhone 17.
У заметке девушка рассказывает, что увидела в списках себя – имя, фамилия и последние четыре цифры карты совпадали, однако с ней долго не связывались относительно выигрыша, поэтому она написала в поддержку сама. В то же время она признается, что изначально сомневалась, что в списках говорится именно о ней.
Впоследствии оказалось, что это действительно не автор сообщения, однако через несколько дней она получила сообщение от monobank. У нее извинились и пообещали, что таки отправят гаджет из-за того, что вызвали у нее разочарование.
Кто получил миллион?
- Розыгрыш, где нужно было найти 51 лимон, а потом еще несколько особых лимонов подошел к завершению. Тем, кто выиграл миллион гривен, стал волонтер Артем Харченко. Он записал видео, где поделился эмоциями после выигрыша.
- Он также поблагодарил всех причастных за розыгрыш и за такую новость. Впоследствии он записал сторис, где рассказал, что его сомнения развеялись.
- Мужчина пообещал потратить средства с умом.