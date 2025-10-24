Но сегодня мы хотим вспомнить о том самом легендарном шампанском, родом из города-героя Бахмута. Как оно появилось, каким было производство и какая судьба завода – расскажет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Какова судьба "Артемовского"?

Завод Artwinery в городе Бахмут, Донецкой области был производителем легендарного Артемовского шампанского. Завод появился в 1950-х годах. Тогда на заводе производили "Советское" шампанское, а после того, как Украина восстановила независимость, шампанское стало "Артемовским", потому что раньше Бахмут назывался Артемовск.

Завод продолжал работать даже во время полномасштабного вторжения. Около 500 человек ежедневно дальше выходили на работу, даже когда фронт был на катастрофически близком расстоянии. Как пишет издание "Новинарня", производство продолжалось, когда линия фронта была в 10 километрах от Бахмута.



Таким было производство до российского вторжения / Фото Artwinery

Однако зимой 2023 года Бахмут стал эпицентром боев. В результате российских ракетных обстрелов 3 работника завода погибли, а завод существенно пострадал. Что осталось – позже разграбили наемники российского ЧВК "Вагнера".

Однако производство "Артемовского" продолжается. Сейчас завод Artwinery работает в Одесской области. Однако все производственные мощности в Бахмуте потеряны. И компания не может пока полностью оценить нанесенный россиянами ущерб.

Часть вина вина, изготовленного в Бахмуте, ранее удалось эвакуировать в Одесскую область, где продолжалась его выдержка перед продажей.



Производство "Артемовского" в Одесской области / Фото Artwinery\

Завод планирует вернутся в Бахмут после освобождения и восстановления города и продолжать производство там.

Что произошло с Бахмутом?