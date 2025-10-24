Та сьогодні ми хочемо згадати про те саме легендарне шампанське, родом з міста-героя Бахмута. Як воно з'явилося, яким було виробництво та яка доля заводу – розповість 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Якою є доля "Артемівського"?

Завод Artwinery у місті Бахмут, що на Донеччині був виробником легендарного Артемівського шампанського. Завод з'явився у 1950-х роках. Тоді на заводі виробляли "Совєтскоє" шампанське, а після того, як Україна відновила незалежність, шампанське стало "Артемівським", бо раніше Бахмут мав назву Артемівськ.

Завод продовжував працювати навіть під час повномасштабного вторгнення. Близько 500 людей щодня далі виходили на роботу, навіть коли фронт був на катастрофічно близькій відстані. Як пише видання "Новинарня", виробництво тривало, коли лінія фронту була за 10 кілометрів від Бахмута.



Таким було виробництво до російського вторгнення / Фото Artwinery

Однак взимку 2023 року Бахмут став епіцентром боїв. Унаслідок російських ракетних обстрілів 3 працівники заводу загинули, а завод суттєво постраждав. Що залишилося – пізніше розграбували найманці російського ПВК "Вагнера".

Однак виробництво "Артемівського" триває. Зараз завод Artwinery працює в Одеській області. Проте всі виробничі потужності в Бахмуті втрачені. Та компанія не може поки що повністю оцінити завдані росіянами збитки.

Частина вину вина, виготовленого в Бахмуті, раніше вдалося евакуювати на Одещину, де продовжувалася його витримка перед продажем.



Виробництво "Артемівського" на Одещині / Фото Artwinery\

Завод планує повернуться у Бахмут після звільнення та відновлення міста та продовжувати виробництво там.

Що сталося з Бахмутом?