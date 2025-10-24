Жінка зворушила мережу історією про наслідки "лимонного" розіграшу від monobank

"Лимонна лихоманка" у monobank вже скінчилась, проте історії, пов'язані із нею ні. Цього разу героєм став песик, якому замовили лежанку на monoмаркеті.

Однак через те, що всі шукали лимони, відбулась затримка і він не встиг отримати подарунок вчасно, проте у банку вирішили цю проблему. Про це пише 24 Канал із посиланням на пост у телеграм-каналі Олега Гороховського.

Дивіться також Легендарне "Артемівське": яким було шампанське з Бахмута і де його виготовляють тепер

Як monobank розв'язав проблему?

Цю історію розповіла хазяйка песика Хрю, який не може самостійно пересуватись. Ймовірно, вона замовила лежанку для нього на День народження, проте через розіграш, який тривав кілька днів, її не встигли відправити та доставити вчасно.

У відповідь на це monobank запропонував оплатити лежанку. Вона коштувала 1611 гривень.

Лежанка не була якоюсь суттєвою чи дорогою покупкою для нас, але якщо згадати тисячі доларів, які ми витрачаємо на її лікування, то контекст зовсім інший. Вперше в житті їй щось дісталося просто так. Безкоштовно,

– мовиться у дописі.



Песик отримає лежанку безкоштовно / Фото з телеграм-каналу ОГо

Також хазяйка песика наголосила, що цінує бізнес за яким стоять люди, адже мова не просто про сервіс, а про ставлення.

Хто отримав iPhone 17 від monobank?

Одна переможниць розповіла цікаву історію про те, як вона отримала iPhone 17.

У дописі дівчина розповідає, що побачила у списках себе – ім'я, прізвище та останні чотири цифри картки збігались, однак з нею довго не зв'язувались стосовно виграшу, тому вона написала у підтримку сама. Водночас вона зізнається, що від початку мала сумніви, що у списках мовиться саме про неї.

Згодом виявилось, що це дійсно не авторка допису, однак через кілька днів вона отримала повідомлення від monobank. У неї перепросили та пообіцяли, що таки відправлять гаджет через те, що викликали у неї розчарування.

Хто отримав мільйон?