"Укус Сквидварда": в сети смеются с директора МакДональдза, который снял дегустацию бургера
- Крис Кемпчински, гендиректор МакДональдса, стал объектом насмешек из-за осторожной дегустации бургера в видео, которое появилось в сети.
- В ответ Burger King выпустил свое видео с уверенной дегустацией, а МакДональдс попытался отреагировать с юмором, но комментарии остались неоднозначными.
В сети часто вспыхивают обсуждения самых разных тем. Часто это порождает мемы и другие курьезные ситуации.
Например, недавно в сети шло обсуждение видео, где гендиректор МакДональдза Крис Кемпчински дегустировал их бургер. Об этом пишет NYP.
Почему мужчину высмеяли?
Сначала в сети появилось видео, где Крис Кемпчински очень осторожно дегустирует бургер. Он несколько перестарался с осторожностью, ведь именно это стало предметом насмешек. Дело в том, что пользователи заметили, что ему будто сложно представлять продукты собственной компании.
В сети обсуждают дегустацию: смотрите видео
Ммм, это очень вкусно, это большой кусок для Big Arch,
– говорит Кемпчински в ролике, однако видеоряд вызывает демонстрирует немного другие эмоции.
Украинское сообщество также присоединилась к обсуждению под сообщением издания "Буквы" в соцсети threads. Неудивительно, что мнения разделились.
Мнения разделились / Скриншоты 24 Канала
Как в МакДональдзе вышли из ситуации?
В ответ на видео от Кемпчински конкурент МакДональдза тоже снял свое видео, однако там СЕО Burger King уверенно дегустирует их продукцию, поэтому это тоже стало "вишенкой" в насмешках пользователей.
В МакДональдзе попытались отреагировать с юмором, пишет Виктория Гладченко в фейсбуке. Они опубликовали визуалы в инстаграме, где предлагают попробовать свою новую продукцию. Впрочем, сложно судить, сработало ли это, ведь комментарии там все еще не самые положительные.
