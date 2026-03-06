"Укус Сквидварда": в сети смеются с директора МакДональдза, который снял дегустацию бургера

В сети часто вспыхивают обсуждения самых разных тем. Часто это порождает мемы и другие курьезные ситуации.

Например, недавно в сети шло обсуждение видео, где гендиректор МакДональдза Крис Кемпчински дегустировал их бургер. Об этом пишет NYP.

Почему мужчину высмеяли?

Сначала в сети появилось видео, где Крис Кемпчински очень осторожно дегустирует бургер. Он несколько перестарался с осторожностью, ведь именно это стало предметом насмешек. Дело в том, что пользователи заметили, что ему будто сложно представлять продукты собственной компании.

В сети обсуждают дегустацию: смотрите видео

Ммм, это очень вкусно, это большой кусок для Big Arch,

– говорит Кемпчински в ролике, однако видеоряд вызывает демонстрирует немного другие эмоции.

Украинское сообщество также присоединилась к обсуждению под сообщением издания "Буквы" в соцсети threads. Неудивительно, что мнения разделились.

Мнения разделились / Скриншоты 24 Канала

Как в МакДональдзе вышли из ситуации?

В ответ на видео от Кемпчински конкурент МакДональдза тоже снял свое видео, однако там СЕО Burger King уверенно дегустирует их продукцию, поэтому это тоже стало "вишенкой" в насмешках пользователей.

В МакДональдзе попытались отреагировать с юмором, пишет Виктория Гладченко в фейсбуке. Они опубликовали визуалы в инстаграме, где предлагают попробовать свою новую продукцию. Впрочем, сложно судить, сработало ли это, ведь комментарии там все еще не самые положительные.

