Например, в сети украинцы предложили свои варианты, как есть пельмени. Об этом пишет viktoriya_teryaeva.

Как можно есть пельмени?

Все началось с сообщения в соцсети threads. Там задали вопрос о том, что люди выбирают к пельменям: со сметаной или перцем и уксусом. Однако мнения разделились.

Сообщение набрало почти 200 тысяч просмотров, поэтому к обсуждению присоединилось немало пользователей. Например, некоторые предлагали свой вариант, а некоторые и целые рецепты соусов.



Конечно, не обошлось и без украинских брендов. Это сообщение попало в поле зрения производителя молочных продуктов "Галичина". Несложно догадаться, какой вариант там выбрали.



Других комментариев также было немало. Сообщение собрало почти 700.

Кстати, в сети ведутся и другие обсуждения. Например, под сообщением Насти Дерзкой пользователи платформы threads начали активно обсуждать, что же такое "прайм". Если говорить простыми словами, это тот период жизни, когда вы выглядите максимально хорошо. Но на самом деле для каждого это слово имеет свое значение, поэтому каждый из комментаторов имел возможность объяснить свое видение.

Что еще обсуждают в сети?