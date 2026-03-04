Наприклад, у мережі українці запропонували свої варіанти, як їсти пельмені. Про це пише viktoriya_teryaeva.

Як можна їсти пельмені?

Все почалось із допису у соцмережі threads. Там поставили питання стосовно того, що люди обирають до пельменів: зі сметаною або ж перцем та оцтом. Однак думки розділились.

Допис набрав майже 200 тисяч переглядів, тож до обговорення долучилось чимало користувачів. Наприклад, дехто пропонував свій варіант, а дехто і цілі рецепти соусів.



Українці давали поради / Скришот 24 Каналу

Звісно, не обійшлось і без українських брендів. Цей допис потрапив у поле зору виробника молочних продуктів "Галичина". Нескладно здогадатись, який варіант там обрали.



Бренди не відстають від трендів / Скриншот 24 Каналу

Інших коментарів також було немало. Допис зібрав майже 700.

У мережі спалахнула суперечка / Скриншоти 24 Каналу

До речі, у мережі точаться й інші обговорення. Наприклад, під дописом Насті Зухвалої користувачі платформи threads почали активно обговорювати, що ж таке "прайм". Якщо говорити простими словами, це той період життя, коли ви виглядаєте максимально добре. Але насправді для кожного це слово має своє значення, тому кожен із коментаторів мав змогу пояснити своє бачення.

Що ще обговорюють у мережі?