Наприклад, нещодавно у мережі точилось обговорення відео, де гендиректор МакДональдзу Кріс Кемпчінскі дегустував їхній бургер. Про це пише NYP.
Чому чоловіка висміяли?
Спершу у мережі з'явилось відео, де Кріс Кемпчінскі дуже обережно дегустує бургер. Він дещо перестарався із обережністю, адже саме це стало предметом насмішок. Справа в тому, що користувачі зауважили, що йму ніби складно представляти продукти власної компанії.
У мережі обговорюють дегустацію: дивіться відео
Ммм, це дуже смачно, це великий шматок для Big Arch,
– говорить Кемпчінскі у ролику, однак відеоряд викликає демонструє трохи інші емоції.
Українська спільнота також долучилась до обговорення під дописом видання "Букви" у соцмережі threads. Не дивно, що думки розділились.
Як у МакДональдзі вийшли із ситуації?
У відповідь на відео від Кемпчінські конкурент МакДональдзу теж зняв своє відео, однак там СЕО Burger King впевнено дегустує їхню продукцію, тому це теж стало "вишенькою" у насмішках користувачів.
У МакДональдзі спробували відреагувати з гумором, пише Вікторія Гладченко у фейсбуці. Вони опублікували візуали в інстаграмі, де пропонують скуштувати свою нову продукцію. Втім, складно судити, чи це спрацювало, адже коментарі там все ще не найбільш схвальні.
У мережі посперечались із чим їсти пельмені
У соціальних мережах українці обговорювали, як їсти пельмені: зі сметаною чи з перцем та оцтом, зібравши майже 200 тисяч переглядів.
Звісно, не обійшлось і без українських брендів. Цей допис потрапив у поле зору виробника молочних продуктів "Галичина". Нескладно здогадатись, який варіант там обрали.
Інших коментарів також було немало. Допис зібрав майже 700.