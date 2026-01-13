Им сокращение не грозит: названы 10 профессий, которые будут популярными несмотря на развитие ИИ

На фоне роста длительной безработицы и волны массовых сокращений, связанных со стремительным развитием искусственного интеллекта, все больше специалистов задумываются над тем, как обезопасить свою карьеру. Однако есть как минимум 10 профессий, которые точно будут востребованы в следующие 10 лет.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Quartz.

Смотрите также Их ИИ может заменить первыми: Microsoft назвала 10 самых уязвимых профессий

Какие профессии будут популярными в следующие 10 лет?

Отчет Бюро статистики труда США (BLS) сделал прогноз относительно того, какие профессии будут наиболее быстрорастущие в период с 2024 по 2034 годы.

Согласно прогнозам, больше всего рабочих мест появится в сфере здравоохранения и экологических технологий. В BLS ожидают, что медицинская отрасль будет расширяться активно из-за старения населения и роста распространенности хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых болезней, онкологии и диабета.

Три из десяти самых перспективных специальностей приходятся на медицину. В частности, спрос на врачей-практиков может вырасти на 40%, что даст более 128 тысяч новых рабочих мест, тогда как медианная заработная плата в 2024 году достигла 129 210 долларов.

В медицине появится немало новых рабочих мест / Фото Unsplash

Количество менеджеров медицинских и оздоровительных услуг вырастет на 23%, а ассистентов врачей – на 20%.

Несмотря на увольнения, вызванные бумом ИИ, повышенный спрос на технологические решения продолжает стимулировать потребность в высококвалифицированных кадрах в профессиональном, научном и техническом секторах. Самый динамичный рост ожидается в сферах возобновляемой энергетики и кибербезопасности.

Так, профессия техника по обслуживанию ветровых турбин возглавляет рейтинг BLS с прогнозируемым ростом на 50% и медианной зарплатой 62 580 долларов. Количество монтажников солнечных фотоэлектрических систем может увеличиться на 42%, специалистов по информационной безопасности – на 29%, ученых по обработке данных – на 34%, а аналитиков операционных исследований – на 21%.

Сфера возобновляемой энергетики будет стремительно развиваться / Фото Unsplash

В целом эти прогнозы свидетельствуют, что будущий рынок труда все больше будет сосредотачиваться на персонализированной помощи людям, а также на развитии экологических и цифровых технологий.

К увольнению скольких людей привел ИИ в 2025 году?

Согласно исследованию консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, в 2025 году искусственный интеллект стал причиной почти 55 тысяч увольнений только в США. Именно в этом году страна потеряла наибольшее количество рабочих мест со времен пандемии COVID-19.

Как отмечает издание Mashable, во время пандемии в США было сокращено около 1,17 миллиона рабочих мест. Только в ноябре 2025 работодатели уволили 71 тысячу работников, из которых примерно 6 тысяч, или около 9%, потеряли работу из-за внедрения ИИ.

Хотя внедрение ИИ коснулось работников разного возраста и профессий в таких корпорациях, как Amazon и Walmart, влияние искусственного интеллекта не ограничилось только увольнениями. Развитие новых технологий также привело к сокращению найма, что больше всего сказалось на специалистах начального уровня.

Какая тревожная тенденция распространяется среди работников в США?