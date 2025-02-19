Имбирь, виноград или шоколад: Клопотенко предлагает неожиданные сочетания для картофеля

Известный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал, с чем можно есть картофель. Его сочетания, как всегда, несколько неожиданные.

Евгений Колопотенко рассказал о продуктах, которые могут хорошо сочетаться с картофелем. Он посвятил этому отдельное видео, пишет 24 Канал.

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Что предлагает повар

Клопотенко предлагает есть картофель с довольно неожиданными продуктами. Такие сочетания не являются очевидными, а их вкусовые качества могут вызвать сомнения.

Он предлагает сочетать картофель с имбирем. По его словам, он якобы похож на хрен, а картофель прекрасно сочетается с хреном.

Следующее сочетание – картофель с виноградом. Повар аргументирует это тем, что он кислый и сладкий одновременно.

Для особо смелых экспериментаторов он предлагает совместить теплый картофель с белым шоколадом.

Самое главное, что она становится похожа на батат, а батат – это сладкий картофель,

– сказал Клопотенко.

С чем есть картофель: смотрите видео