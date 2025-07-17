Заражены могут быть яйца и другие продукты: в чем опасность сальмонеллеза и как его распознать

Казалось бы, что обычные куриные яйца являются вполне безопасными, однако это не совсем так. К счастью, от болезней можно уберечься, если придерживаться простых правил.

Бактерия, которая провоцирует серьезное кишечное инфекционное заболевание, может находиться на скорлупе яиц. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Госпродслужбу.

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Как передается сальмонеллез?

Чаще всего бактерии рода Salmonella попадают в организм человека с зараженным мясом, рыбой, птицей, молоком или яйцами. Иногда она может передаваться через грязные руки или предметы быта.

Продукты чаще всего заражаются именно во время хранения или транспортировки. Сальмонеллез почти невозможно диагностировать самостоятельно.

Какие симптомы сальмонеллеза?

Это разновидность пищевого отравления, однако на самом деле это очень серьезно. Среди симптомов:

боль в животе;

повышение температуры тела;

диарея;

головная боль;

жажда;

судороги;

общая слабость.

Часто больной находится в полубессознательном состоянии. Первые симптомы проявляются уже через 5 – 6 часов или 1 – 2 дня после заражения. Иногда сальмонеллезный энтерит протекает бессимптомно. В таких случаях человек становится носителем инфекции.

Как уберечься от сальмонеллеза?

Для того, чтобы не заболеть сальмонеллезом, достаточно соблюдать простые правила профилактики. В частности, мыть руки хранить продукты в холодильнике. Также стоит:

мыть яйца перед приготовлением;

блюда из сырых яиц не употреблять совсем или употреблять только приготовленными;

покупать продукты в местах, где придерживаются санитарных норм;

употреблять мясо, птицу и рыбу только после термической обработки.



Нужно тщательно мыть руки с мылом / Фото Pexels

Это простые правила, однако они помогут не столкнуться с сальмонеллезом. профилактика заболевания всегда лучше, чем лечение.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.

К слову, яичная скорлупа имеет защитную пленку, которая может быть повреждена при мытье, поэтому мытые яйца стоит хранить в холодильнике. Немытые яйца также лучше хранить в холодильнике для дополнительной защиты, даже если их кутикула не повреждена.