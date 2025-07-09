Часть людей считает, что яйца не нужно хранить в холодильнике, однако другая наоборот – что это необходимо, ведь можно отравиться и подхватить болезнь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Popular Science.

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Как мытье влияет на яйца

Начать стоит с того, что яичная скорлупа имеет особое строение. Природа создала их защищенными – яйца имеют защитную пленку, кутикулу. Благодаря ей бактерии не могут проникнуть внутрь яйца через скорлупу.

Однако этот естественный защитный слой может исчезнуть. Он разрушается во время мытья яиц. Иронично, что мытье яиц появилось именно из-за страха заразиться. Яйца моют в США, Канаде, Японии и скандинавских странах.

После того, как яйцо помыли, оно остается без кутикулы, которая должна была бы защищать его от проникновения бактерий. Поэтому стоит хранить их в холодильнике, чтобы хоть так уберечься от рисков.



Хранение яиц стало предметом для дискуссии / Фото Pexels

Как следует хранить немытые яйца

Кажется, что до мытья яйца можно хранить не в холодильнике, однако здесь тоже стоит учесть несколько нюансов. Например, кутикула могла уже быть поврежденной, поэтому, хоть яйца и не помыли, но они все равно могут быть опасными.

Теоретически их можно хранить вне холодильника, однако рисковать не стоит. охлаждение дает определенную гарантию. Кроме этого, не стоит беспокоиться, что после холодильника качество яиц ухудшится. Ученые свидетельствуют об обратном.

К слову, Кейтлин, основательница Modern Vintage Cooking, рекомендует жарить яйца, добавляя каплю воды на сковороду вместо масла или масла, что называется "обжаривание на пару". Метод "обжаривания на пару" предотвращает пережаривание яиц и позволяет получить консистенцию между яйцом-пашот и жареным, занимая не более 5 минут.