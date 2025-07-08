Основательница кулинарного проекта Modern Vintage Cooking Кейтлин рассказала, что она не жарит яйца на масле или сливочном масле, а использует для этого довольно неожиданный ингредиент, который точно есть у вас на кухне. Об этом пишет 24 Канал с посланием на Express.

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На чем можно пожарить яйца

Вместо вышеперечисленных масла и масла Кейтлин советует использовать воду. Речь идет всего о капле жидкости, которую нужно добавить на сковороду.

Этот метод называют "обжариванием на пару". Он очень подходит для приготовления вкусной яичницы. Этот способ помогает избежать пережаривания яиц, поэтому они получаются не слишком сухими.

Благодаря воде на сковороде образуется пар, который не позволяет яйцу пригореть, однако все же оно не будет сырым.



На воде можно пожарить идеальное яйцо / Фото Pexels

По консистенции они напоминают нечто среднее между яйцом-пашот и жареным. Кейтлин также не советует переворачивать яйцо, а готовить его только с одной стороны. Это также поможет не испортить его.

Кроме этого, такой метод обжарки также не затратный по времени – это займет не более 5 минут.

К слову, также вместо масла для приготовления яичницы рекомендуется использовать горячий мясной бульон, что улучшает текстуру и аромат блюда. Для лучшего результата сковородку с яйцами нужно накрыть крышкой, чтобы пар бульона приготовил белок, оставляя желток нежным.