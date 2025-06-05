Чтобы приготовить яичницу без жира, но с насыщенным вкусом, попробуйте заменить привычное масло на горячий мясной бульон. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Почему это хорошая идея

Этот способ меняет не только текстуру блюда, но и его аромат. Налейте немного бульона на разогретую сковороду, дождитесь легкого кипения и только тогда добавляйте яйца. Важно накрыть сковородку крышкой – пар из бульона мягко приготовит белок, а желток останется нежным.



Яичницу можно приготовить по-разному / Фото Pexels

После нескольких минут термической обработки блюдо будет готово. Такой метод не только исключает жир, но и дарит новые вкусовые оттенки: если хочется, можно разнообразить рецепт чесноком, куркумой или соевым соусом. Подавать такую яичницу лучше всего с хрустящим хлебом – для полноты впечатлений от сочетания нежности и аромата.

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