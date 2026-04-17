Перекрыли самую оживленную площадь мира: сколько стоила одна из самых дорогих сцен в истории кино
- Самая дорогая сцена в истории кино снята в фильме "Ванильное небо" на Таймс-сквер стоимостью около 1 миллиона долларов.
- В 2026 году, с учетом инфляции, аналогичная сцена стоила бы от 1,8 до 2 миллионов долларов.
Сцена из фильма "Ванильное небо", в которой герой просыпается и видит полностью пустой Таймс-сквер, вошла в историю кино как одна из самых дорогих из-за сложной организации и ограниченного времени съемок.
Самой дорогой сценой в истории кино стал эпизод из фильма "Ванильное небо" режиссера Кэмерона Кроу. Речь идет об открывающей сцене, снятой на Таймс-сквер в Нью-Йорке, которая стала одной из самых сложных и дорогих в производстве.
Сколько стоила самая дорогая сцена в кино?
По оценкам, ее съемка стоила около 1 миллиона долларов, ведь для работы команде пришлось временно перекрыть одну из самых оживленных площадей мира. В сцене персонаж просыпается и оказывается на пустых улицах города, что создает сюрреалистическую атмосферу и задает тон всему фильму.
Для съемок были получены специальные разрешения городских властей, а времени на работу выделили всего несколько часов, что сделало процесс особенно сложным. Фильм является ремейком испанской ленты "Открой глаза" и сочетает элементы психологической драмы и триллера.
Сколько бы стоила такая сцена в 2026 году?
Если пересчитать 1 миллион долларов, потраченный в 2001 году на съемку сцены фильма "Ванильное небо", с учетом инфляции, то в 2026 году эта сумма составила бы примерно от 1,8 до 2 миллионов долларов.
Часті питання
Какая сцена в истории кино считается самой дорогой?
Сколько стоила съемка самой дорогой сцены в кино?
Как изменилась бы стоимость съемки этой сцены к 2026 году?
