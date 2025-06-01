Какая украинская песня является самой популярной в 2025 году и при чем здесь российский самолет

Украинская музыка постоянно пополняется новыми хитами от новых или уже известных артистов. Но некоторые треки приобретают особую популярность.

По состоянию на 20 июня одна украинская песня возглавила все отечественные чарты и, даже, набирает обороты в зарубежных чартах. Что это за песня – рассказывает 24 Канал.

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Какая украинская песня самая популярная сейчас

По состоянию на сегодня украинские чарты Spotify, Apple Music и YouTube Music возглавляет песня "Смарагдове небо" от певца DREVO. Интересно, что релиз трека состоялся всего месяц назад.

"Смарагдове небо": смотрите видео

Более того, 12 июня композиция вошла в чарт рок-песен приложения для поиска треков Shazam и стартовала с 10-го места, сейчас же песня на 38-й строчке чарта.

Популярности трека поспособствовали не только социальные сети артиста и его поклонников, но и Воздушные силы ВСУ. Дело в том, что 7 июня украинская авиация успешно сбила российский истребитель Су-35 на Курском направлении. Затем видео с горящим самолетом опубликовали именно под песню "Изумрудное небо".

Уничтоженный российский Су-35: смотрите видео

По итогам первого полугодия 2025 года, самой популярной украинской песней года является именно хит "Смарагдове небо".