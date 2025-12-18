Старше самого города: какая улица является самой старой во Львове
Самая старая улица Львова появилась еще тогда, когда самого города фактически не существовало. Ее история начинается с 11 века.
Какая улица во Львове является самой старой?
Самой старой улицей Львова является нынешняя улица Богдана Хмельницкого. Ей столько же лет, сколько и самому городу. Первые упоминания об этой улице появились еще в 11 веке.
В древности она была частью Волынского пути – важной торговой артерии, которая соединяла западные земли Киевской Руси, а впоследствии Галицко-Волынского княжества, с государствами Центрально-Восточной и Западной Европы.
Где расположена улица Богдана Хмельницкого во Львове: смотрите на карте
Во второй половине XVIII века, после вхождения Галичины в состав Австрийской монархии, улицу начали называть Жовковской, ведь за пределами города она переходила в путь к Жовкве.
В 1936 году ее переименовали в честь коронного гетмана Станислава Жолкевского, а современное название, в честь Богдана Хмельницкого, она получила в декабре 1944 года.
Как выглядела улица Богдана Хмельницкого в 19 веке / Фото Юзефа Эдера
Какая самая длинная улица во Львове?
Как пишет ресурс 032.ua, у многих жителей Львова существует убеждение, что самой длинной улицей города является Городоцкая.
Впрочем, по протяженности она уступает улице Зеленой, длина которой достигает почти 9 километров до Объездной дороги. Для сравнения, Городоцкая простирается примерно на 8 километров, а Стрыйская – на 7,5 километров.
Первые письменные упоминания об улице Зеленую датируются 1544 годом. В то время она была известна под названием Влоский Мост, а также попадались варианты Влоська дорога или просто Влоська.
На какой улице Львова когда-то были шахты?
Самая отдаленная часть улицы Евгения Коновальца во Львове до сих пор известна среди местных как Францовка, что происходит от семьи предпринимателей братьев Франц. В XIX веке они владели гипсовыми карьерами и большой фабрикой.
Гипс здесь добывали не через вертикальные шахты, а с помощью подземных тоннелей на глубине примерно 5 – 15 метров. Именно это и образовало шахты, остатки которых до сих пор есть под частью современной улицы Коновальца.
В начале XX века залежи гипса исчерпались, производство прекратили, а о тоннелях со временем забыли. Впрочем, о промышленном прошлом сейчас напоминает улица Гипсовая, проходящая параллельно Коновальца. Когда-то именно она вела к фабрике Франца.