Хиты, которые не стареют: 5 самых известных песен Назария Яремчука

Назарий Яремчук – один из самых известных украинских певцов, чей голос стал символом целой эпохи. Его песни не теряют актуальности даже спустя десятилетия.

Более того, сегодня композиции артиста переживают новую волну популярности благодаря каверам и видео в TikTok. 24 Канал собрал самые популярные песни, которые сделали Яремчука легендой украинской эстрады.

"Червона рута"

Одна из самых известных украинских песен. Ее узнают с первых нот, а слова знают даже те, кто никогда не учил их на память. Именно эту песню часто услышать в компаниях и на больших праздниках.

Назарий Яремчук – "Червона рута": смотрите видео

"Стожары"

Спокойная, лирическая песня, которую многие включают, когда хочется тишины и душевного покоя. Ее мелодия простая, но очень цепляет.

Назарий Яремчук – "Стожары": смотрите видео

"Гай, зеленый гай"

Песня с теплым, и домашним настроением. Она ассоциируется с природой, селом и детскими воспоминаниями. Часто звучит в семейном кругу.

Назарий Яремчук – "Гай, зелений гай": смотрите видео

"Водограй"

Легкая и жизнерадостная песня, которая сразу поднимает настроение. Многие включают ее весной или тогда, когда хочется больше света и радости.

Назарий Яремчук – "Водограй": смотрите видео

"Родина"

Одна из самых трогательных песен Яремчука. Ее часто можно услышать на семейных праздниках и юбилеях, потому что она о самом важном – близких людей и тепло дома.

Назарий Яремчук – "Родина": смотрите видео

Какую песню Яремчука восстановила группа Ziferblat?

Недавно украинская группа Ziferblat презентовала обновленную версию песни "Незрівняний світ краси", которую в свое время исполнял Назарий Яремчук. Об этом рассказал солист группы Даниил Лещинский.

Поскольку по сей день не сохранились ни ноты, ни полная запись, музыканты воссоздали композицию с нуля. Римейк стал частью проекта Re: Yaremchuk, в рамках которого Мария Яремчук переосмысливает творческое наследие своего отца.

В каком фильме снялся Яремчук?