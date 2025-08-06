Музыкальная индустрия никогда не стоит на месте, каждую неделю любимые исполнители радуют нас новыми хитами. Однако лишь некоторые становятся лидерами чартов или даже остаются там на длительное время.

Подборку главных хитов в Украине по состоянию на первую неделю августа 2025 года собрал 24 Канал. Мы пользовались чартами Spotify, Apple Music, YouTube Music.

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Что слушают украинцы в августе?

Суммарно в десятку лучших в трех чартах вошли 18 композиций. В первую очередь обратим внимание на те, которые появляются во всех трех рейтингах.

И начнем мы с новой песни от Анны Тринчер. Ее новый хит "Півонії" покорил украинцев сразу на трех стриминговых сервисах (Spotify – 10-е место, Apple Music – 3-е место, YouTube Music – 5-е место). Клип на этот трек за менее чем 2 недели уже собрал более 1,6 миллиона просмотров.

Анна Тринчер – "Пионы": смотрите видео

Дуэтная работа комиков и шоуменов Ивана Люленова и Артема Домницкого "Шовковица" уже второй месяц не выходит из чартов и не теряет популярности (Spotify – 8-е место, Apple Music – 7-е место, YouTube Music – 8-е место). Крип на песню уже собрал 4,8 миллиона просмотров.

Иван Люленов и Артем Домницкий – "Шовковица": смотрите видео

Неожиданный дуэт с рэпером и военнослужащим YARMAK, которым удивила Jerry Heil тоже остается в главных чартах страны (Spotify – 4-е место, Apple Music – 5-е место, YouTube Music – 9-е место). Официальное аудио уже собрало 8,7 миллионов прослушиваний только на YouTube.

Jerry Heil & YARMAK – "С какого ты этажа неба?": смотрите видео

Как шутят украинцы в сети, воссоединение группы "Время и стекло", то есть дуэт исполнителей DOROFEEVA & POSITIFF, который они представили ровно через 5 лет после выхода прощального трека их как дуэта "Время и стекло" покорил все украинские чарты и держит "серебро" в двух из них (Spotify – 2-е место, Apple Music – 2-е место, YouTube Music – 4-е место). За 3 недели клип на песню посмотрели 5,4 миллиона раз.

DOROFEEVA & POSITIFF – "Смак-печаль": смотрите видео

Абсолютным лидером украинских чартов остается хит от исполнителя DREVO, и, очевидно, одна из самых популярных украинских песен этого года – "Смарагдове небо". Крип на эту песню посмотрели уже 19 миллионов раз.

DREVO – "Смарагдове небо": смотрите видео

Также песня "Олег" исполнителя Шугар держит "бронзу" в Spotify и YouTube Music, а "Врубай" от PARFENIUK на 6-м месте в YouTube Music и на 7-м в Spotify.

Из 18 песен, которые вошли в чарты, 12 являются украинскими, а 6 – иностранными. К сожалению, из-за иностранных 5 являются российскими. Особенно много российских песен слушают украинцы в Apple Music, где россияне в десятке лучших заняли 10-е, 9-е, 8-е и 4-е места. Еще одна российская песня оказалась на 5-м месте в Spotify.

Заметим, что на днях эмоционально относительно прослушивания российской музыки в Украине высказался фронтмен группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хлывнюк. В то же время певец решил не переводить на украинский свои русскоязычные хиты, а отметил, что работает над новыми песнями.