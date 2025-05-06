Без россиян не обошлось, но тренд на свое растет: что слушают украинцы в первую неделю мая

Первая неделя мая демонстрирует, что украинцы все активнее отдают предпочтение отечественным исполнителям. Интересно, что несмотря на различия в аудиториях, некоторые композиции сумели войти в чарты сразу нескольких стриминговых сервисов.

Правда, несмотря на войну, в чартах все еще можно найти треки российских исполнителей, хотя доля украиноязычной музыки ощутимо растет. 24 Канал рассказывает, какие песни являются самыми популярными среди украинцев в первую неделю мая.

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Какие песни самые популярные в Apple Music

На первом месте в чарте Apple Music в Украине держится трек Fake ID от российских исполнителей kizaru и Icegergert. Заметим, что 10 место в топе занимает песня No Gletcher Gang 2 в исполнении российского рэпера Friendly Thug 52 Ngg.

Второе место заняла DOROFEEVA с долгожданным хитом FENOMENAL'. Замыкает тройку песня "Мужчина" от Alena Omargalieva, которая особенно полюбилась пользователям в TikTok.

Интересным также выглядит песня "Атата (ренебе)" от VovaZiLvova, которой уже 13 лет, но благодаря TikTok она снова стала популярной и занимает 6 место в чарте.

В общем топ-10 песен в Apple Music выглядит так:

Fake ID – kizaru, Icegergert;

FENOMENAL' – DOROFEEVA;

"Мужчина" – Alena Omargalieva;

"Звездочка пылай" – Анна Тринчер;

"Врубай" – Parfeniuk;

"Атата (ренебе)" – VovaZiLvova;

"Добавьте света" – DOROFEEVA;

Bad Dreams – Teddy Swims;

"Милая моя" – TVORCHI;

No Gletcher Gang 2 – Friendly Thug 52 Ngg.

Какие песни слушают украинцы в Apple Music в первую неделю мая / Скриншот

Что слушают украинцы в Spotify

Больше всего российских исполнителей, которые вошли в топ-10 по прослушиваниям среди украинцев, можно заметить в Spotify.

В чартах в Украине первое место снова занимает Fake ID от российских исполнителей kizaru и Icegergert. Вторым по популярности является трек "так по***", который также принадлежит исполнителю из России maddkit. Еще одну песню от этого же исполнителя можно заметить на шестой строчке топа.

Единственный представитель из Украины, который присутствует в верхушке этого рейтинга – Parfeniuk с его песней "Врубай".

Из интересного, можно заметить, что в топ-10 вошла песня "Зцапала-злапала" от Boombox, которой уже 20 лет, однако TikTok смог вдохнуть в нее новую жизнь.

В топ-10 песен в Spotify вошли:

Fake ID – kizaru, Icegergert;

"так по***" – maddkit;

"Врубай" – Parfeniuk;

"Мужчина" – Алена Омаргалиева;

FENOMENAL' – DOROFEEVA;

"Ты чего обиделась" – maddkit;

"Зцапала-злапала" – Boombox;

"Забей" – Wellboy, Parfeniuk;

"Не пугай" – OSTY, Klavdia Petrivna;

"Зірочка палай" – Анна Тринчер.

Что слушают украинцы в Spotify / Скриншот

Какие песни самые популярные среди украинцев в YouTube Music

Лидером среди украинских слушателей на YouTube Music стал Parfeniuk с треком "Врубай". На втором месте – "Мужчина" от Alena Omargalieva. Добавим, что это не единственная песня исполнительницы, которая вошла в топ-10. Третью позицию заняла композиция "Тебя это не касается" от paashee.

Интересной и неординарной выглядит четвертая позиция в топе, ведь ее занял фонк-трек PASSO BEM SOLTO от ATLXS, а точнее его замедленная версия.

Заметим, что YouTube Music – единственная стриминговая платформа, где в топ-10 не вошли песни российских исполнителей.

В общем топ-10 песен на YouTube Music выглядит следующим образом:

"Врубай" – Parfeniuk;

"Мужчина" – Alena Omargalieva;

"Тебя это не касается" – paashee;

PASSO BEM SOLTO (Slowed) – ATLXS;

"Звездочка пылай" – Анна Тринчер;

"Напомни" – Domiy;

"Твоя" – Alena Omargalieva;

"Одуванчики" – Тоня Матвиенко;

"Акация" – Chico, Qatoshi и paashee;

SAMCHUK, BURLA - КОСЫ – SAMCHUK.

Топ-10 песен в YouTube Music среди украинцев / Скриншот