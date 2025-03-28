Платиновый статус и масштабные туры: лучшие музыкальные альбомы от украинских певиц

Украинская музыка богата на выдающиеся имена и незаурядных фигур, которые навсегда выписали свое имя в историю шоу-бизнеса. Особенно отличились наши певицы.

Какой альбом впервые в Украине стал платиновым и кто провел самый масштабный тур в украинской истории – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Музвар".

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Тройка самых выдающихся альбомов украинских певиц

Первый музыкальным альбомом украинской певицы, который получил статус платинового стал альбом "Дикие танцы" певицы Русланы. Всего за несколько месяцев было продано более 100 000 экземпляров. Этому, конечно, способствовал и триумф певицы на песенном конкурсе Евровидения в 2004 году в Стамбуле.

"Дикие танцы" на Евровидении: смотрите видео

В 1996 году Ирина Билык выпустила четвертый альбом под названием "Так просто", в который кроме одноименного хиба вошли песни "Просто лето", "Дождем" и другие. После релиза певица отправилась во всеукраинский тур в поддержку альбома. Всего тогда Ирина Билык дала 38 концертов, 2 из которых были во дворце "Украина". Почти 20 лет этот тур оставался крупнейшим в истории украинского шоубизнеса.

Однако в 2017 году этот рекорд побила Тина Кароль, которая выпустила альбом "Интонации" и отправилась в турне с одноименной программой. Певица дала аж 77 концертов, что и до сих пор остается рекордом в украинском шоубизнесе.