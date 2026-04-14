Высотой метр, а вес 200 килограммов: на Волыни испекли уникальный кулич-гигант
- В Нововолынске на Волыни презентовали 200-килограммовую паску высотой более метра во время благотворительного мероприятия "Пасха-фест".
- Пасху разрезали военнослужащие вместе с родными защитников, а мероприятие сопровождалось ярмаркой, мастер-классами и традиционными пасхальными развлечениями.
В Нововолынске на Волыни накануне Пасхи установили гастрономический рекорд: во время благотворительного мероприятия "Пасха-фест" презентовали уникальный кулич весом более 200 килограммов, рассказывает Общественное Луцк.
Чем особенный 200-килограммовый кулич?
Праздничную выпечку под названием "Пасхальное чудо" изготовила местная пекарня. Она поражает не только весом, но и размерами: более метра в высоту и около 80 сантиметров в диаметре. Это самая большая паска, которую когда-либо создавали в общине, и она стала вторым официально зафиксированным рекордом города.
После торжественной презентации кулич разрезали военнослужащие вместе с родными защитников: матерями, женами, сестрами и детьми. Таким образом организаторы подчеркнули символическое значение события – единство, поддержку и благодарность украинским военным. Все желающие могли попробовать пасхальный хлеб и одновременно приобщиться к сбору средств на нужды украинской армии, в частности 39-го зенитного ракетного полка.
Кроме рекордного кулича, на фестивале состоялась праздничная ярмарка, мастер-классы для детей, создание символического "Дерева единения", концертная программа и традиционные пасхальные развлечения, в частности "батл пасхальных яиц".
Как выглядит самый маленький кулич, который делали в Украине?
11-летняя одесситка Полина Подцерковна удивила необычным кулинарным достижением в 2017 году – девочка испекла одну из самых маленьких куличей, придерживаясь всех традиционных технологий приготовления. Миниатюрная пасхальная выпечка имеет высоту всего лишь 2 сантиметра и весит всего 5 граммов. Несмотря на свои крошечные размеры, кулич создан по всем правилам: от замешивания теста до выпекания.
Мы уже рассказывали, как священник относится к современным куличам. Есть люди, которые относятся к выпеканию кулича очень серьезно. Они молятся, вкладывают в процесс большой смысл. Также есть те, кто не имеет возможности самостоятельно ее испечь, поэтому они без проблем могут ее купить и посвятить.
Но священник, у которого 24 Канал брал интервью, отметил, что не имеет никакого значения, с каким кулич будет вкусом. Главное ее освятить и употребить с верой.
