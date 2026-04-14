У Нововолинську на Волині напередодні Великодня встановили гастрономічний рекорд: під час благодійного заходу "Великдень-фест" презентували унікальну паску вагою понад 200 кілограмів, розповідає Суспільне Луцьк.

Чим особлива 200-кілограмова паска?

Святкову випічку під назвою "Великоднє диво" виготовила місцева пекарня. Вона вражає не лише вагою, а й розмірами: понад метр заввишки та близько 80 сантиметрів у діаметрі. Це найбільша паска, яку коли-небудь створювали в громаді, і вона стала другим офіційно зафіксованим рекордом міста.

Після урочистої презентації паску розрізали військовослужбовці разом із рідними захисників: матерями, дружинами, сестрами та дітьми. Таким чином організатори підкреслили символічне значення події – єдність, підтримку та вдячність українським військовим. Усі охочі могли скуштувати великодній хліб і водночас долучитися до збору коштів на потреби української армії, зокрема 39-го зенітного ракетного полку.

Паска вагою майже 200 кілограмів, яку презентували в Нововолинську / фото Суспільне Луцьк, Іванна Білішук

Окрім рекордної паски, на фестивалі відбувся святковий ярмарок, майстеркласи для дітей, створення символічного "Дерева єднання", концертна програма та традиційні великодні розваги, зокрема "батл крашанок".

Як виглядає найменша паска, яку робили в Україні?

11-річна одеситка Поліна Подцерковна здивувала незвичайним кулінарним досягненням у 2017 році – дівчинка спекла одну з найменших пасок, дотримавшись усіх традиційних технологій приготування. Мініатюрна великодня випічка має висоту лише 2 сантиметри та важить усього 5 грамів. Попри свої крихітні розміри, паска створена за всіма правилами: від замішування тіста до випікання.

Як виглядає найменша паска в Україні / фото Національного Реєстру Рекордів України

