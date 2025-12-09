Город под землей: сколько станций имеет самое большое в мире метро

Метрополитен – это отдельный подземный мир. О нем всегда можно узнать много интересного, ведь история каждой станции и ветки может заинтересовать.

Есть один метрополитен, который имеет наибольшее количество станций, а именно более 400. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Какой метрополитен имеет наибольшее количество станций?

Нью-йоркский метрополитен является одним из старейших и одним из крупнейших по протяженности. В частности, он насчитывает 472 станции.

Станции этого метрополитена стратегически расположены в районах Манхэттен, Бруклин, Квинс и Бронкс. Примечательно, что примерно 40% железнодорожных путей являются надземными, тогда как остальные 60% проходят под землей. Система имеет впечатляющий трафик: ежедневно регистрируется примерно 5 076 000 поездок на метро.



Метрополитен Нью-Йорка / Фото Википедии

В нью-йоркском метрополитене разница между "линией" и "маршрутом" является существенной. Маршруты претерпевали многочисленные изменения в связи с введением новых соединительных участков между различными линиями.

