Город под землей: сколько станций имеет самое большое в мире метро
- Нью-йоркский метрополитен имеет 472 станции, из которых 40% надземные, и регистрирует примерно 5 076 000 поездок ежедневно.
- Станцию метро "Академгородок" в Киеве хотят переименовать в честь украинского диссидента Василия Стуса в рамках декоммунизации.
Метрополитен – это отдельный подземный мир. О нем всегда можно узнать много интересного, ведь история каждой станции и ветки может заинтересовать.
Есть один метрополитен, который имеет наибольшее количество станций, а именно более 400. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.
Какой метрополитен имеет наибольшее количество станций?
Нью-йоркский метрополитен является одним из старейших и одним из крупнейших по протяженности. В частности, он насчитывает 472 станции.
Станции этого метрополитена стратегически расположены в районах Манхэттен, Бруклин, Квинс и Бронкс. Примечательно, что примерно 40% железнодорожных путей являются надземными, тогда как остальные 60% проходят под землей. Система имеет впечатляющий трафик: ежедневно регистрируется примерно 5 076 000 поездок на метро.
Метрополитен Нью-Йорка / Фото Википедии
В нью-йоркском метрополитене разница между "линией" и "маршрутом" является существенной. Маршруты претерпевали многочисленные изменения в связи с введением новых соединительных участков между различными линиями.
Станцию метро Киева хотят назвать в честь поэта, нашедшего здесь жену
В рамках декоммунизации станцию метро "Академгородок" хотят переименовать. Появилось предложение назвать ее в честь украинского диссидента – Василия Стуса. Это название будет символическим, ведь именно неподалеку жил и работал украинский поэт, отмечают на сайте Киевсовета.
Почему станция метро "Дарница" в Киеве должна была быть совсем другой?
- Станция метро "Дарница" открылась в 1965 году, однако интересно совсем другое. Сначала ее планировали открывать на другом месте.
- Согласно первому проекту, станция должна была быть глубокой, под жилыми кварталами, но оказалось, что почвы там проблемные, поэтому инженеры решили сделать станцию наземной.
- Именно поэтому она выглядит не как типичное метро, а как что-то между вокзалом и платформой электрички. Свое название она получила из-за того, что рядом легендарный Дарницкий вокзал, один из крупнейших железнодорожных узлов Украины.