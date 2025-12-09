Місто під землею: скільки станцій має найбільше у світі метро
- Нью-йоркський метрополітен має 472 станції, з яких 40% надземні, і реєструє приблизно 5 076 000 поїздок щодня.
- Станцію метро "Академмістечко" в Києві хочуть перейменувати на честь українського дисидента Василя Стуса в рамках декомунізації.
Метрополітен – це окремий підземний світ. Про нього завжди можна дізнатись багато цікавого, адже історія кожної станції та гілки може зацікавити.
Є один метрополітен, який має найбільшу кількість станцій, а саме понад 400. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.
Дивіться також Його бачив кожен: відомий історик пояснив, що означає таємничий малюнок на 500 гривнях
Який метрополітен має найбільшу кількість станцій?
Нью-йоркський метрополітен є одним із найстаріших та одним із найбільших за протяжністю. Зокрема, він налічує 472 станції.
Станції цього метрополітену стратегічно розташовані в районах Манхеттен, Бруклін, Квінз і Бронкс. Примітно, що приблизно 40% залізничних колій є надземними, тоді як решта 60% проходять під землею. Система має вражаючий трафік: щодня реєструється приблизно 5 076 000 поїздок на метро.
Метрополітен Нью-Йорка / Фото Вікіпедії
У нью-йоркському метрополітені різниця між "лінією" і "маршрутом" є суттєвою. Маршрути зазнавали численних змін у зв'язку з введенням нових сполучних ділянок між різними лініями.
Станцію метро Києва хочуть назвати на честь поета, що знайшов тут дружину
У рамках декомунізації станцію метро "Академмістечко" хочуть перейменувати. З'явилась пропозиція назвати її на честь українського дисидента – Василя Стуса. Ця назва буде символічною, адже саме неподалік жив та працював український поет, зазначають на сайті Київради.
Чому станція метро "Дарниця" у Києві мала бути зовсім інакшою?
- Станція метро "Дарниця" відкрилась у 1965 році, проте цікаво зовсім інше. Спершу її планували відкривати на іншому місці.
- Відповідно до першого проєкту, станція мала бути глибокою, під житловими кварталами, але виявилось, що ґрунти там проблемні, тому інженери вирішили зробити станцію наземною.
- Саме тому вона виглядає не як типове метро, а як щось між вокзалом і платформою електрички. Свою назву вона отримала через те, що поряд легендарний Дарницький вокзал, один з найбільших залізничних вузлів України.