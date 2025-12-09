Місто під землею: скільки станцій має найбільше у світі метро

Метрополітен – це окремий підземний світ. Про нього завжди можна дізнатись багато цікавого, адже історія кожної станції та гілки може зацікавити.

Є один метрополітен, який має найбільшу кількість станцій, а саме понад 400. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Який метрополітен має найбільшу кількість станцій?

Нью-йоркський метрополітен є одним із найстаріших та одним із найбільших за протяжністю. Зокрема, він налічує 472 станції.

Станції цього метрополітену стратегічно розташовані в районах Манхеттен, Бруклін, Квінз і Бронкс. Примітно, що приблизно 40% залізничних колій є надземними, тоді як решта 60% проходять під землею. Система має вражаючий трафік: щодня реєструється приблизно 5 076 000 поїздок на метро.



Метрополітен Нью-Йорка / Фото Вікіпедії

У нью-йоркському метрополітені різниця між "лінією" і "маршрутом" є суттєвою. Маршрути зазнавали численних змін у зв'язку з введенням нових сполучних ділянок між різними лініями.

