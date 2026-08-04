В эту цену трудно поверить: с чего сделан самый дорогой бургер в мире "Золотой мальчик"

Бургер уже давно перестал быть просто фаст-фудом. В различных ресторанах мира его готовят из продуктов премиум-класса, однако один из них попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своей невероятной стоимости.

Самый дорогой бургер в мире, получивший название The Golden Boy, был продан за 5 тысяч евро (почти 6 тысяч долларов). Рекорд официально зафиксирован 28 июня 2021 года в ресторане The Daltons в нидерландском городе Вортгейзен, сообщает guinnessworldrecords.com.

Как появилась идея создать рекордный бургер?

Автором необычного блюда стал шеф-повар Робберт Ян де Вен. Идея возникла во время пандемии COVID-19, когда его ресторан работал только на вынос.

Однажды вечером он случайно увидел в соцсетях пост Книги рекордов Гиннеса о самом дорогом бургере. По словам повара, его удивил размер того блюда, и тогда он решил установить собственный рекорд, но сделать ставку не на огромные размеры, а на одну порцию высочайшего качества.

Самый дорогой бургер / kingofhamburgers

С чего приготовили самый дорогой бургер?

Все ингредиенты для The Golden Boy готовили вручную по рецепту самого Робберта. В состав рекордного блюда вошли:

булочка, приготовленная с использованием шампанского Dom Pérignon;

луковые кольца в кляре из шампанского;

мраморная говядина вагю;

мясо камчатского краба;

черная икра;

белый трюфель;

сыр премиальных сортов;

листовое пищевое золото, которым полностью покрыли булочку.

По словам автора, главной целью было не просто использовать самые дорогие продукты, а создать блюдо, в котором гармонично сочетались бы все основные вкусы: сладкий, кислый, соленый, горький и умами.

Рекордный бургер вызвал неоднозначную реакцию

Несмотря на то, что Робберт каждую неделю готовит сотни бургеров, именно во время рекордной попытки он волновался больше всего. Перед ним собрались десятки людей и журналистов с камерами, поэтому повар переживал, что может случайно уронить блюдо.

По его словам, в один момент он едва не споткнулся, однако все закончилось успешно.

Деньги от продажи пошли на благотворительность.

Одни восхищались необычной идеей, другие критиковали повара за слишком высокую цену. Впрочем, сам Робберт пояснил, что создавал бургер не ради прибыли. Все 5 тысяч евро, вырученные от продажи первого "The Golden Boy", он передал местному банку продовольствия.

Благодаря этим средствам удалось сформировать около тысячи продуктовых наборов для семей, нуждавшихся в помощи.

Детская мечта сбылась

Повар признается, что еще с детства мечтал попасть в Книгу рекордов Гиннеса. В доме его бабушки и дедушки хранилась большая коллекция изданий, которые он с увлечением просматривал.

Теперь Робберт Ян де Вен не только осуществил свою давнюю мечту, но и вошел в историю как автор самого дорогого бургера в мире, совместив кулинарный эксперимент с благотворительной инициативой.