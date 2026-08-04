Найдорожчий бургер у світі, який отримав назву The Golden Boy, продали за 5 тисяч євро (майже 6 тисяч доларів). Рекорд офіційно зафіксували 28 червня 2021 року в ресторані The Daltons у нідерландському місті Вортгейзен, повідомляє guinnessworldrecords.com.

Як з'явилася ідея створити рекордний бургер?

Автором незвичайної страви став шеф-кухар Робберт Ян де Вен. Ідея виникла під час пандемії COVID-19, коли його ресторан працював лише на виніс.

Одного вечора він випадково побачив у соцмережах допис Книги рекордів Гіннеса про найдорожчий бургер. За словами кухаря, його здивував розмір тієї страви, і тоді він вирішив створити власний рекорд, але зробити ставку не на величезні габарити, а на одну порцію найвищої якості.

Найдорожчий бургер / kingofhamburgers

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З чого приготували найдорожчий бургер?

Усі інгредієнти для The Golden Boy готували вручну за рецептом самого Робберта. До складу рекордної страви увійшли:

булочка, приготовлена з використанням шампанського Dom Pérignon;

цибулеві кільця в клярі з шампанського;

мармурова яловичина вагю;

м'ясо камчатського краба;

чорна ікра;

білий трюфель;

сир із преміальних сортів;

листове харчове золото, яким повністю вкрили булочку.

За словами автора, головною метою було не просто використати найдорожчі продукти, а створити страву, у якій гармонійно поєднувалися всі основні смаки: солодкий, кислий, солоний, гіркий та умамі.

Рекордний бургер викликав неоднозначну реакцію

Попри те, що Робберт щотижня готує сотні бургерів, саме під час рекордної спроби він найбільше хвилювався. Перед ним зібралися десятки людей і журналістів із камерами, тому кухар переживав, що може випадково впустити страву.

За його словами, в один момент він ледь не перечепився, однак усе закінчилося успішно.

Гроші від продажу віддали на благодійність.

Одні захоплювалися незвичайною ідеєю, інші критикували кухаря за надто високу ціну. Втім, сам Робберт пояснив, що створював бургер не заради прибутку. Усі 5 тисяч євро, отримані від продажу першого The Golden Boy, він передав місцевому банку їжі.

Завдяки цим коштам вдалося сформувати близько тисячі продуктових наборів для сімей, які потребували допомоги.

Дитяча мрія здійснилася

Кухар зізнається, що ще з дитинства мріяв потрапити до Книги рекордів Гіннеса. У будинку його бабусі та дідуся зберігалася велика колекція видань, які він із захопленням переглядав.

Тепер Робберт Ян де Вен не лише здійснив свою давню мрію, а й увійшов в історію як автор найдорожчого бургера у світі, поєднавши кулінарний експеримент із благодійною ініціативою.