27 липня часто називають днем народження гамбургера, але в його історії є кілька версій. Саме тому бургер давно став не просто фастфудом, а стравою з характером. Варто дізнатися його історію та кілька смачних рецептів, пише 24 Канал.
Хто першим продав класичний бургер?
27 липня 1900 року американський кухар Луї Лессінг продав у Нью-Гейвені, штат Коннектикут, перший класичний гамбургер, пише History.com. Він поклав м'ясний біфштекс між двома булочками – і фактично запустив те, що згодом стало масовою стравою. Це одна із можливих історій, як з'явилася ця страва, проте є й інші.
Назва "гамбургер" виросла не з булочки, а з міста Гамбург. Саме звідти пішла історія рубаного яловичого стейка, який німецькі емігранти привезли із собою за океан у XIX столітті. Тоді це ще не був бургер у сучасному вигляді: м’ясо подавали радше як стейк із фаршу, без м’якої булки, соусів і всього того, без чого сьогодні важко уявити класичний гамбургер.
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Як з'явився гамбургер / Фото Unsplash
Поворот стався тоді, коли рубану котлету поклали між двома шматками хліба. Це була проста, але геніальна ідея: так м’ясо можна було їсти на ходу, без тарілки й виделки. Саме тому гамбургер швидко прижився на ярмарках, у вуличних ятках і маленьких закладах, де людям була потрібна ситна їжа, яку легко взяти в руку.
Наприкінці XIX – на початку XX століття гамбургер уже впевнено виходив із тіні звичайного м’ясного стейка. Справжній поштовх популярності страва отримала на початку XX століття. Після Всесвітньої виставки 1904 року в Сент-Луїсі про гамбургер заговорили значно ширше: він став їжею швидкого міського ритму, де все мало бути просто, дешево й ситно.
Як приготувати бургер від Гордона Рамзі?
- Час: 10 – 15 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 225 грамів яловичого фаршу;
– 1 булочка для бургера;
– 3 – 4 скибочки бекону;
– 1 цибулина;
– 1 скибочка помідора;
– листя салату;
– 1 скибочка сиру чедер;
– 240 грамів майонезу;
– 2 столові ложки соусу шрірача;
– заморожений перець чилі до смаку;
– вершкове масло;
– олія;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Яловичий фарш посоліть, поперчіть, додайте яєчний жовток і трохи натертого замороженого чилі.
- Перемішайте масу та сформуйте котлету завтовшки трохи менш ніж 2,5 сантиметра, якщо хочете приготувати бургер швидко.
- Сковороду-гриль добре розігрійте, змастіть олією та викладіть котлету. Поруч покладіть бекон і товсто нарізану цибулю, приправлену сіллю, перцем та олією. Смажте котлету до рум’яної скоринки з одного боку, після чого переверніть лише один раз.
- Окремо змішайте майонез зі шрірачею – це буде гострий соус для бургера.
- Булочку розріжте й підсмажте на сковороді 1 – 2 хвилини. Наприкінці приготування покладіть на котлету скибочку чедеру, додайте маленький шматочок вершкового масла й накрийте сковороду мискою або кришкою, щоб сир розплавився.
- Зберіть бургер: нижню частину булочки змастіть соусом, викладіть салат, помідор, цибулю, котлету з сиром, бекон, ще трохи цибулі, соус і накрийте верхньою частиною булочки.
Як приготувати класичний бургер від Марти Стюарт?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 900 грамів яловичого фаршу;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці;
– 1 столова ложка вустерського соусу;
– 4 булочки для бургерів;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– сир, помідори, цибуля, мариновані огірки, кетчуп, гірчиця, майонез або листя салату для подавання.
Приготування:
- Яловичий фарш перекладіть у миску, додайте діжонську гірчицю, вустерський соус, сіль і чорний перець. Акуратно перемішайте виделкою, не ущільнюючи фарш надто сильно.
- Сформуйте 4 котлети завтовшки приблизно 2,5 сантиметра.
- Розігрійте гриль або сковороду-гриль на сильному вогні. Викладіть котлети на найгарячішу частину поверхні та обсмажте по 1 – 2 хвилини з кожного боку, щоб утворилася скоринка.
- Потім перемістіть їх у менш гарячу зону гриля або зменште вогонь і готуйте ще 4 – 8 хвилин з кожного боку, залежно від бажаного ступеня просмаження.
- Булочки розріжте й за бажанням підсушіть на грилі. Викладіть котлети в булочки та подавайте з улюбленими додатками: сиром, помідорами, цибулею, маринованими огірками, салатом і соусами.
Як приготувати домашній бургер від Джеймі Олівера?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 12 крекерів;
– 8 гілочок петрушки;
– 2 чайні ложки діжонської гірчиці за бажанням;
– 500 грамів яловичого фаршу;
– 1 яйце;
– оливкова олія;
– листя салату;
– 3 стиглі помідори;
– 1 червона цибулина;
– 3 – 4 мариновані огірки;
– 6 скибочок сиру чедер за бажанням;
– 6 булочок для бургерів;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Крекери загорніть у рушник і подрібніть у дрібну крихту, після чого пересипте у велику миску.
- Петрушку дрібно посічіть разом зі стеблами та додайте до крекерів. Покладіть діжонську гірчицю, якщо використовуєте її, додайте яловичий фарш і вбийте яйце.
- Посоліть, поперчіть і добре вимішайте масу чистими руками. Розділіть фарш на 6 частин і сформуйте круглі котлети завтовшки приблизно 2 сантиметри.
- Викладіть їх на тарілку, збризніть оливковою олією, накрийте й поставте в холодильник до приготування, щоб котлети краще тримали форму.
- Для смаження розігрійте велику сковороду або гриль-пательню на сильному вогні протягом 4 хвилин, потім зменште нагрів до середнього.
- Викладіть котлети й злегка притисніть лопаткою, щоб вони добре торкалися поверхні. Смажте по 3 – 4 хвилини з кожного боку. Тим часом підготуйте додатки: листя салату помийте й обсушіть, помідори наріжте кружальцями, червону цибулю очистіть і тонко поріжте, мариновані огірки наріжте вздовж тонкими скибочками.
- За бажанням додайте сир чедер. Зберіть бургери в булочках із котлетами, овочами, огірками, сиром і улюбленими соусами.
Рецепт від Міші Кацуріна
- Час: 1 година
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 350 грамів яловичини;
– 90 грамів яловичого жиру;
– 2 булки;
– 100 грамів вершкового масла;
– сіль, перець до смаку;
– 2 свіжі огірки;
– 150 мілілітрів яблучного оцту;
– 50 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка зерен гірчиці;
– 70 грамів цукру;
– пів чайної ложки куркуми;
– 1 столова ложка пасти кочуджан;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1 столова ложка меду;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 невелика цибуля;
– 100 грамів сиру чеддер;
– 100 грамів жирних вершків.
Приготування:
- Наріжте огірки та замаринуйте їх. Для маринаду змішайте цукор, яблучний оцет, зерна гірчиці, куркуму й трохи води. Доведіть суміш до кипіння, перемішайте та відставте.
- Поріжте яловичину та жир і двічі пропустіть через м'ясорубку. З фаршу сформуйте кульки.
- Розігрійте пательню, викладіть фарш на пергамент і сильно притисніть. Посоліть, переверніть і повторіть із наступною кулькою.
- Для соусу проваріть топлене вершкове масло, пасту кочуджан, соєвий соус і мед. Охолодіть і змішайте з майонезом.
- Наріжте цибулю кубиками та обсмажте булку на вершковому маслі до скоринки.
- Для сирного соусу натріть сир. У теплі вершки додайте обидва види чеддеру й розмішайте до однорідності. Не кип'ятіть.
- Зберіть бургер: на булку викладіть соус кочуджез, цибулю, котлету, сирний соус, ще одну котлету, більше сирного соусу, мариновані піклз, кетчуп і гірчицю. Накрийте другою половинкою булки.
Що радить Володимир Ярославський?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти для соусу:
– 200 грамів майонезу;
– 30 грамів зернової гірчиці;
– 40 грамів соусу барбекю;
– 30 грамів гострого маринованого перцю;
– 40 грамів карамелізованої цибулі;
– спеції: копчена паприка, сушений часник.
Для фаршу:
– 800 грамів яловичої лопатки;
– 200 грамів яловичого жиру;
– ворчестерський соус, чорний та духмяний перець до смаку.
Приготування:
- Для соусу дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на слабкому вогні. Потім додайте трішки цукру.
- Змішайте всі інгредієнти для соусу до однорідної маси.
- Пропустіть м'ясо разом із жиром через м'ясорубку, додайте спеції та соус, перемішайте й дайте фаршу трохи постояти. Сформуйте кульки по 70 – 100 грамів.
- Не вимішуйте фарш занадто довго. Сіль додавайте після обсмажування, щоб котлета залишалася соковитою.
- Викладіть м'ясну кульку на добре розігріту пательню і сильно притисніть пресом або лопаткою. Смажте швидко до хрусткої скоринки.
- На гарячу сторону готової котлети покладіть скибочку плавленого чедеру.
- Щоб прибрати гіркоту, наріжте цибулю кубиками й замочіть у крижаній воді на 20 – 30 хвилин.
- Зберіть бургер: нижня частина теплої булочки, соус, холодна цибуля, перша котлета з чедером, друга котлета з чедером, мариновані огірки та верхня булочка, теж змащена соусом.
Як приготувати бургер від Ектора?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 булочка;
– 150 грамів фаршу;
– сіль та перець до смаку;
– 10 грамів руколи;
– 20 грамів помідорів.
Соус:
– 100 грамів вʼялених томатів;
– 30 грамів арахісу;
– 30 грамів пармезану;
– олія з-під в'ялених томатів;
– сіль, перець.
Приготування:
- Змішайте у чаші блендера в'ялені томати, арахіс, пармезан, перець, сіль та оливкову олію.
- Збийте суміш до однорідності.
- Посоліть і поперчіть фарш, добре перемішайте та сформуйте котлету у формі.
- Поставте котлету в духовку й запікайте до готовності.
- Змастіть шматочки булочки оливковою олією та підсмажте їх на сковороді до золотистого кольору.
- Викладіть на булочку соус, додайте руколу, помідори та м'ясо.
- Змастіть верхню булочку соусом і накрийте бургер.