27 липня часто називають днем народження гамбургера, але в його історії є кілька версій. Саме тому бургер давно став не просто фастфудом, а стравою з характером. Варто дізнатися його історію та кілька смачних рецептів, пише 24 Канал.

Хто першим продав класичний бургер?

27 липня 1900 року американський кухар Луї Лессінг продав у Нью-Гейвені, штат Коннектикут, перший класичний гамбургер, пише History.com. Він поклав м'ясний біфштекс між двома булочками – і фактично запустив те, що згодом стало масовою стравою. Це одна із можливих історій, як з'явилася ця страва, проте є й інші.

Назва "гамбургер" виросла не з булочки, а з міста Гамбург. Саме звідти пішла історія рубаного яловичого стейка, який німецькі емігранти привезли із собою за океан у XIX столітті. Тоді це ще не був бургер у сучасному вигляді: м’ясо подавали радше як стейк із фаршу, без м’якої булки, соусів і всього того, без чого сьогодні важко уявити класичний гамбургер.

Як з'явився гамбургер / Фото Unsplash

Поворот стався тоді, коли рубану котлету поклали між двома шматками хліба. Це була проста, але геніальна ідея: так м’ясо можна було їсти на ходу, без тарілки й виделки. Саме тому гамбургер швидко прижився на ярмарках, у вуличних ятках і маленьких закладах, де людям була потрібна ситна їжа, яку легко взяти в руку.

Наприкінці XIX – на початку XX століття гамбургер уже впевнено виходив із тіні звичайного м’ясного стейка. Справжній поштовх популярності страва отримала на початку XX століття. Після Всесвітньої виставки 1904 року в Сент-Луїсі про гамбургер заговорили значно ширше: він став їжею швидкого міського ритму, де все мало бути просто, дешево й ситно.

Як приготувати бургер від Гордона Рамзі?

Час: 10 – 15 хвилин

10 – 15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 225 грамів яловичого фаршу;

– 1 булочка для бургера;

– 3 – 4 скибочки бекону;

– 1 цибулина;

– 1 скибочка помідора;

– листя салату;

– 1 скибочка сиру чедер;

– 240 грамів майонезу;

– 2 столові ложки соусу шрірача;

– заморожений перець чилі до смаку;

– вершкове масло;

– олія;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Яловичий фарш посоліть, поперчіть, додайте яєчний жовток і трохи натертого замороженого чилі. Перемішайте масу та сформуйте котлету завтовшки трохи менш ніж 2,5 сантиметра, якщо хочете приготувати бургер швидко. Сковороду-гриль добре розігрійте, змастіть олією та викладіть котлету. Поруч покладіть бекон і товсто нарізану цибулю, приправлену сіллю, перцем та олією. Смажте котлету до рум’яної скоринки з одного боку, після чого переверніть лише один раз. Окремо змішайте майонез зі шрірачею – це буде гострий соус для бургера. Булочку розріжте й підсмажте на сковороді 1 – 2 хвилини. Наприкінці приготування покладіть на котлету скибочку чедеру, додайте маленький шматочок вершкового масла й накрийте сковороду мискою або кришкою, щоб сир розплавився. Зберіть бургер: нижню частину булочки змастіть соусом, викладіть салат, помідор, цибулю, котлету з сиром, бекон, ще трохи цибулі, соус і накрийте верхньою частиною булочки.

Як приготувати класичний бургер від Марти Стюарт?

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 900 грамів яловичого фаршу;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці;

– 1 столова ложка вустерського соусу;

– 4 булочки для бургерів;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– сир, помідори, цибуля, мариновані огірки, кетчуп, гірчиця, майонез або листя салату для подавання.

Приготування:

Яловичий фарш перекладіть у миску, додайте діжонську гірчицю, вустерський соус, сіль і чорний перець. Акуратно перемішайте виделкою, не ущільнюючи фарш надто сильно. Сформуйте 4 котлети завтовшки приблизно 2,5 сантиметра. Розігрійте гриль або сковороду-гриль на сильному вогні. Викладіть котлети на найгарячішу частину поверхні та обсмажте по 1 – 2 хвилини з кожного боку, щоб утворилася скоринка. Потім перемістіть їх у менш гарячу зону гриля або зменште вогонь і готуйте ще 4 – 8 хвилин з кожного боку, залежно від бажаного ступеня просмаження. Булочки розріжте й за бажанням підсушіть на грилі. Викладіть котлети в булочки та подавайте з улюбленими додатками: сиром, помідорами, цибулею, маринованими огірками, салатом і соусами.

Як приготувати домашній бургер від Джеймі Олівера?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 12 крекерів;

– 8 гілочок петрушки;

– 2 чайні ложки діжонської гірчиці за бажанням;

– 500 грамів яловичого фаршу;

– 1 яйце;

– оливкова олія;

– листя салату;

– 3 стиглі помідори;

– 1 червона цибулина;

– 3 – 4 мариновані огірки;

– 6 скибочок сиру чедер за бажанням;

– 6 булочок для бургерів;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Крекери загорніть у рушник і подрібніть у дрібну крихту, після чого пересипте у велику миску. Петрушку дрібно посічіть разом зі стеблами та додайте до крекерів. Покладіть діжонську гірчицю, якщо використовуєте її, додайте яловичий фарш і вбийте яйце. Посоліть, поперчіть і добре вимішайте масу чистими руками. Розділіть фарш на 6 частин і сформуйте круглі котлети завтовшки приблизно 2 сантиметри. Викладіть їх на тарілку, збризніть оливковою олією, накрийте й поставте в холодильник до приготування, щоб котлети краще тримали форму. Для смаження розігрійте велику сковороду або гриль-пательню на сильному вогні протягом 4 хвилин, потім зменште нагрів до середнього. Викладіть котлети й злегка притисніть лопаткою, щоб вони добре торкалися поверхні. Смажте по 3 – 4 хвилини з кожного боку. Тим часом підготуйте додатки: листя салату помийте й обсушіть, помідори наріжте кружальцями, червону цибулю очистіть і тонко поріжте, мариновані огірки наріжте вздовж тонкими скибочками. За бажанням додайте сир чедер. Зберіть бургери в булочках із котлетами, овочами, огірками, сиром і улюбленими соусами.

Рецепт від Міші Кацуріна

Час: 1 година

1 година Порцій: 2

Інгредієнти:

– 350 грамів яловичини;

– 90 грамів яловичого жиру;

– 2 булки;

– 100 грамів вершкового масла;

– сіль, перець до смаку;

– 2 свіжі огірки;

– 150 мілілітрів яблучного оцту;

– 50 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка зерен гірчиці;

– 70 грамів цукру;

– пів чайної ложки куркуми;

– 1 столова ложка пасти кочуджан;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1 столова ложка меду;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 невелика цибуля;

– 100 грамів сиру чеддер;

– 100 грамів жирних вершків.

Приготування:

Наріжте огірки та замаринуйте їх. Для маринаду змішайте цукор, яблучний оцет, зерна гірчиці, куркуму й трохи води. Доведіть суміш до кипіння, перемішайте та відставте. Поріжте яловичину та жир і двічі пропустіть через м'ясорубку. З фаршу сформуйте кульки. Розігрійте пательню, викладіть фарш на пергамент і сильно притисніть. Посоліть, переверніть і повторіть із наступною кулькою. Для соусу проваріть топлене вершкове масло, пасту кочуджан, соєвий соус і мед. Охолодіть і змішайте з майонезом. Наріжте цибулю кубиками та обсмажте булку на вершковому маслі до скоринки. Для сирного соусу натріть сир. У теплі вершки додайте обидва види чеддеру й розмішайте до однорідності. Не кип'ятіть. Зберіть бургер: на булку викладіть соус кочуджез, цибулю, котлету, сирний соус, ще одну котлету, більше сирного соусу, мариновані піклз, кетчуп і гірчицю. Накрийте другою половинкою булки.

Що радить Володимир Ярославський?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти для соусу:

– 200 грамів майонезу;

– 30 грамів зернової гірчиці;

– 40 грамів соусу барбекю;

– 30 грамів гострого маринованого перцю;

– 40 грамів карамелізованої цибулі;

– спеції: копчена паприка, сушений часник.

Для фаршу:

– 800 грамів яловичої лопатки;

– 200 грамів яловичого жиру;

– ворчестерський соус, чорний та духмяний перець до смаку.

Приготування:

Для соусу дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на слабкому вогні. Потім додайте трішки цукру. Змішайте всі інгредієнти для соусу до однорідної маси. Пропустіть м'ясо разом із жиром через м'ясорубку, додайте спеції та соус, перемішайте й дайте фаршу трохи постояти. Сформуйте кульки по 70 – 100 грамів. Не вимішуйте фарш занадто довго. Сіль додавайте після обсмажування, щоб котлета залишалася соковитою. Викладіть м'ясну кульку на добре розігріту пательню і сильно притисніть пресом або лопаткою. Смажте швидко до хрусткої скоринки. На гарячу сторону готової котлети покладіть скибочку плавленого чедеру. Щоб прибрати гіркоту, наріжте цибулю кубиками й замочіть у крижаній воді на 20 – 30 хвилин. Зберіть бургер: нижня частина теплої булочки, соус, холодна цибуля, перша котлета з чедером, друга котлета з чедером, мариновані огірки та верхня булочка, теж змащена соусом.

Як приготувати бургер від Ектора?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 булочка;

– 150 грамів фаршу;

– сіль та перець до смаку;

– 10 грамів руколи;

– 20 грамів помідорів.

Соус:

– 100 грамів вʼялених томатів;

– 30 грамів арахісу;

– 30 грамів пармезану;

– олія з-під в'ялених томатів;

– сіль, перець.

Приготування: