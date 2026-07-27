27 июля часто называют днем рождения гамбургера, но в его истории есть несколько версий. Поэтому бургер давно стал не просто фастфудом, а блюдом с характером. Следует узнать его историю и несколько вкусных рецептов, пишет 24 Канал.
Кто первым продал классический бургер?
27 июля 1900 года американский повар Луи Лессинг продал в Нью-Гейвене, штат Коннектикут, первый классический гамбургер, пишет History.com. Он положил мясной бифштекс между двумя булочками и фактически запустил то, что впоследствии стало массовым блюдом. Это одна из возможных историй, как появилось это блюдо, но есть и другие.
Название "гамбургер" выросло не из булочки, а из города Гамбург. Именно оттуда пошла история рубленого говяжьего стейка, немецкие эмигранты привезли с собой за океан в XIX веке. Тогда это еще не был бургер в современном виде: мясо подавали скорее как стейк из фарша, без мягкой булки, соусов и всего того, без чего сегодня сложно представить классический гамбургер.
Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Как появился гамбургер / Фото Unsplash
Поворот произошел тогда, когда рубленую котлету положили между двумя кусками хлеба. Это была простая, но гениальная идея: так мясо можно было есть на ходу, без тарелки и вилки. Именно поэтому гамбургер быстро прижился на ярмарках, в уличных лотках и маленьких заведениях, где людям нужна была сытная еда, которую легко взять в руку.
В конце XIX – начале XX века гамбургер уже уверенно уходил из тени обычного мясного стейка. Настоящий толчок популярности блюдо получило в начале XX века. После Всемирной выставки 1904 года в Сент-Луисе о гамбургере заговорили гораздо шире: он стал едой быстрого городского ритма, где все должно быть просто, дешево и сытно.
Как приготовить бургер от Гордона Рамзи?
- Время: 10 – 15 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 225 граммов говяжьего фарша;
– 1 булочка для бургера;
– 3 – 4 ломтика бекона;
– 1 луковица;
– 1 ломтик помидора;
– листья салата;
– 1 ломтик сыра чедер;
– 240 граммов майонеза;
– 2 столовые ложки соуса шрирача;
– замороженный перец чили по вкусу;
– сливочное масло;
– масло;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Говяжий фарш посолите, поперчите, добавьте яичный желток и немного натертого замороженного чили.
- Перемешайте массу и сформуйте котлету толщиной чуть менее 2,5 сантиметра, если вы хотите приготовить бургер быстро.
- Сковороду-гриль хорошо разогрейте, смажьте растительным маслом и выложите котлету. Рядом положите бекон и толсто нарезанный лук, приправленный солью, перцем и растительным маслом. Смажьте котлету до румяной корочки с одной стороны, затем переверните только один раз.
- Отдельно смешайте майонез со шрирачью – это будет острый соус для бургера.
- Булочку разрежьте и поджарьте на сковороде 1 – 2 минуты. В конце приготовления положите на котлету ломтик чедера, добавьте маленький кусочек сливочного масла и накройте сковороду лоханкой или крышкой, чтобы сыр расплавился.
- Соберите бургер: нижнюю часть булочки смажьте соусом, выложите салат, помидор, лук, котлету с творогом, бекон, еще немного лука, соус и накройте верхней частью булочки.
Как приготовить классический бургер от Марты Стюарт?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 900 граммов говяжьего фарша;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
– 1 столовая ложка вустерского соуса;
– 4 булочки для бургеров;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– сыр, помидоры, лук, маринованные огурцы, кетчуп, горчица, майонез или листья салата для подачи.
Приготовление:
- Говяжий фарш переложите в миску, добавьте дижонскую горчицу, вустерский соус, соль и черный перец. Аккуратно перемешайте вилкой, не уплотняя фарш слишком сильно.
- Сформируйте 4 котлета толщиной примерно 2,5 сантиметра.
- Разогрейте гриль или сковороду-гриль на сильном огне. Выложите котлеты на самую горячую часть поверхности и обжарьте по 1 – 2 минуты с каждой стороны, чтобы образовалась корочка.
- Затем переместите их в менее горячую зону гриля или убавьте огонь и готовьте еще 4 – 8 минут с каждой стороны, в зависимости от желаемой степени прожарки.
- Булочки разрежьте и по желанию подсушите на гриле. Выложите котлеты в булочки и подавайте с любимыми добавками: творогом, помидорами, луком, маринованными огурцами, салатом и соусами.
Как приготовить домашний бургер от Джейми Оливера?
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 12 крекеров;
– 8 веточек петрушки;
– 2 чайные ложки дижонской горчицы по желанию;
– 500 граммов говяжьего фарша;
– 1 яйцо;
– оливковое масло;
– листья салата;
– 3 спелых помидора;
– 1 красная луковица;
– 3 – 4 маринованные огурца;
– 6 ломтиков сыра чедер по желанию;
– 6 булочек для бургеров;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Крекеры заверните в полотенце и измельчите в мелкую крошку, после чего пересыпьте в большую миску.
- Петрушку мелко порубите вместе со стеблями и добавьте к крекерам. Положите дижонскую горчицу, если ее используете, добавьте говяжий фарш и вбейте яйцо.
- Посолите, поперчите и хорошо размешайте массу чистыми руками. Разделите фарш на 6 частей и сформируйте круглые котлеты толщиной примерно 2 сантиметра.
- Выложите их на тарелку, сбрызните оливковым маслом, накройте и поставьте в холодильник до приготовления, чтобы котлеты лучше держали форму.
- Для жарки разогрейте большую сковороду или гриль-пательную на сильном огне в течение 4 минут, затем убавьте нагрев до среднего.
- Выложите котлеты и слегка прижмите лопаткой, чтобы они хорошо касались поверхности. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны. Тем временем подготовьте добавки: листья салата помойте и обсушите, помидоры нашинкуйте кружочками, красный лук очистите и тонко порежьте, маринованные огурцы нашинкуйте вдоль тонкими ломтиками.
- По желанию добавьте сыр чедер. Соберите бургеры в булочках с котлетами, овощами, огурцами, творогом и любимыми соусами.
Рецепт от Миши Кацурина
- Время: 1 час
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 350 граммов говядины;
– 90 граммов говяжьего жира;
– 2 булки;
– 100 граммов сливочного масла;
– соль, перец по вкусу;
– 2 свежих огурца;
– 150 миллилитров яблочного уксуса;
– 50 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка зерен горчицы;
– 70 граммов сахара;
– полчайной ложки куркумы;
– 1 столовая ложка пасты кочуджана;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 столовая ложка меда;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 небольшой лук;
– 100 граммов сыра чеддер;
– 100 граммов жирных сливок.
Приготовление:
- Нарежьте огурцы и замаринуйте. Для маринада смешайте сахар, яблочный уксус, зерна горчицы, куркуму и немного воды. Доведите смесь до кипения, перемешайте и отставьте.
- Порежьте говядину и жир и дважды пропустите через мясорубку. Из фарша сформируйте шарики.
- Разогрейте сковороду, выложите фарш на пергамент и крепко прижмите. Посолите, переверните и повторите со следующим шариком.
- Для соуса проварите топленое сливочное масло, пасту кочуджана, соевый соус и мед. Охладите и смешайте с майонезом.
- Нарежьте кубиками лук и обжарьте булку на сливочном масле до корочки.
- Для творожного соуса натрите творог. В теплые сливки добавьте оба вида чеддера и размешайте до однородности. Не кипятите.
- Соберите бургер: на булку выложите соус кочуджез, лук, котлету, творожный соус, еще одну котлету, больше творожного соуса, маринованные пиклз, кетчуп и горчицу. Накройте второй половинкой булки.
Что советует Владимир Ярославский?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты для соуса:
– 200 граммов майонеза;
– 30 граммов зерновой горчицы;
– 40 граммов соуса барбекю;
– 30 граммов острого маринованного перца;
– 40 граммов карамелизированного лука;
– специи: копченая паприка, сушеный чеснок.
Для фарша:
– 800 граммов говяжьей лопатки;
– 200 граммов говяжьего жира;
– ворчестерский соус, черный и ароматный перец по вкусу.
Приготовление:
- Для соуса мелко нашинкуйте лук и обжарьте его на слабом огне. Затем добавьте немного сахара.
- Смешайте все ингредиенты для соуса до однородной массы.
- Пропустите мясо вместе с жиром через мясорубку, добавьте специи и соус, перемешайте и дайте фаршу немного постоять. Сформируйте шарики по 70 – 100 граммов.
- Не перемешивайте фарш слишком долго. Соль добавляйте после обжаривания, чтобы котлета оставалась сочной.
- Выложите мясной шарик на хорошо разогретую сковороду и сильно прижмите прессом или лопаткой. Жарьте быстро до хрустящей корочки.
- На горячую сторону готовой котлеты положите ломтик плавленого чедера.
- Чтобы убрать горечь, нарежьте лук кубиками и замочите в ледяной воде на 20-30 минут.
- Соберите бургер: нижняя часть теплой булочки, соус, холодный лук, первая котлета с чедером, вторая котлета с чедером, маринованные огурцы и верхняя булочка тоже смазана соусом.
Как приготовить бургер от эктора?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 булочка;
– 150 граммов фарша;
– соль и перец по вкусу;
– 10 граммов руколы;
– 20 граммов помидоров.
Соус:
– 100 граммов вяленых томатов;
– 30 граммов арахиса;
– 30 граммов пармезана;
– масло из-под вяленых томатов;
– соль, перец.
Приготовление:
- Смешайте в чаше блендера вяленые томаты, арахис, пармезан, перец, соль и оливковое масло.
- Взбейте смесь до однородности.
- Посолите и поперчите фарш, перемешайте и сформируйте котлету в форме.
- Поставьте в духовку котлету и запекайте до готовности.
- Смажьте кусочки булочки оливковым маслом и поджарьте на сковороде до золотистого цвета.
- Выложите на булочку соус, добавьте рукколу, помидоры и мясо.
- Смажьте верхнюю булочку соусом и накройте бургер.