На него потратили более 1 миллиарда долларов: какой сериал является самым дорогим в истории

За последние годы телевидение прошло путь от более дешевой альтернативы большому кино до индустрии, создающей масштабные проекты с бюджетами в сотни миллионов долларов. Современные сериалы привлекают звёзд первой величины и поражают уровнем производства, который не уступает голливудским блокбастерам.

Самым ярким примером этого стал сериал "Властелин колец: Кольца власти", пишет SlashFilm.

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Сколько стоил самый дорогой сериал в истории

Когда Amazon объявила о намерении создать телевизионную адаптацию по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина, стало ясно, что проект станет одним из самых дорогих в истории.

Компания с самого начала рассчитывала, что общая стоимость производства может достичь около 1 миллиарда долларов. Для сравнения: оригинальная кинотрилогия "Властелин колец" Питера Джексона обошлась в 530 миллионов долларов, тогда как трилогия "Хоббит" стоила более 1 миллиарда долларов.

"Властелин колец: Кольца власти": смотрите трейлер

На сегодняшний день уже вышло два сезона "Колец власти". Производство первого сезона обошлось Amazon в более чем 700 миллионов долларов, а после выхода второго общие расходы на сериал, вероятно, превысили 1 миллиард долларов. Именно это делает его самым дорогим сериалом в истории.

Известно также, что третий сезон "Колец власти" уже находится в производстве. Поскольку создатели не сообщали о завершении сериала в ближайшее время, его бюджет может вырасти ещё больше.