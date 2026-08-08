Здесь живет меньше людей, чем во многих селах: где находится самый маленький город Украины

Угнив официально считается самым маленьким городом Украины по численности населения. Сегодня здесь проживает менее тысячи человек, что даже меньше, чем во многих украинских селах.

При этом статус города Угнев сохраняется уже более шести веков. История населенного пункта уходит корнями во времена Киевской Руси, пишет 032.ua.

Что известно о городе Угнев

Историки считают, что Угнев был одним из Червенских городов, хотя тогда существовал как сторожевой форпост. Он также упоминается в "Повести временных лет". При этом первые документальные упоминания об Угневе как о городе датируются 1360 годом.

В XV веке город получил Магдебургское право от польского короля Казимира IV Ягеллончика. В то время Угнев был важным ремесленным и торговым центром.

Угнев расположен в Шептицком районе Львовской области, всего в трех километрах от украинско-польской границы. Приграничное расположение на протяжении веков влияло на развитие города, торговлю и культурные традиции.

Где находится Угнев: смотрите на карте

Раньше Угнив славился местными сапожниками. Они изготавливали знаменитые "угнивские сапоги" – теплую кожаную обувь с характерной желтой или красной окантовкой. За такими сапогами приезжали покупатели со всей Галичины.

О местных ремеслах в свое время писал и Иван Франко в статье "Домашний промысел угневцев", опубликованной в 1900 году.

Еще в начале ХХ века в Угневе проживало около пяти тысяч человек. Город был многонациональным – здесь жили украинцы, поляки и евреи. Однако Вторая мировая война и послевоенный обмен территориями между СССР и Польшей коренным образом изменили его судьбу.

Польское население уехало в Польшу, украинцев депортировали в Одесскую область. Домой смогли вернуться лишь три семьи, потому что население города резко сократилось.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Угневе / Фото Wikimedia Commons

Несмотря на небольшие размеры, Угнев и сегодня сохраняет немало исторических памятников. Здесь можно увидеть барочный костел XVII века, церковь Рождества Пресвятой Богородицы с колокольней XVIII века, а также остатки синагоги, еврейского кладбища и здания бывшей гимназии.

Именно поэтому прогулка по самому маленькому городу Украины больше напоминает путешествие в прошлое.