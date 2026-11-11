Селин Дион не хотела петь главный хит "Титаника": как появилась песня "My Heart Will Go On"

Песня "My Heart Will Go On" в исполнении Селин Дион стала одним из самых известных саундтреков в истории кино. Композиция прозвучала в фильме "Титаник" и завоевала мировую известность.

Впрочем, певица сначала не была в восторге от композиции и даже не хотела ее записывать. Убедить артистку попробовать помог ее покойный муж Рене Анжелил, пишет Entertainment Tonight.

Как Селин Дион согласилась записать "My Heart Will Go On"

Селин Дион во время участия в программе "Watch What Happens Live With Andy Cohen" рассказала, что сначала песня ей совсем не понравилась.

Она мне не понравилась. Наверное, я была очень уставшей в тот день. Не знаю, просто очень уставшей,

– вспомнила артистка.

Селин Дион / Фото GettyImages

Однако ее муж Рене Анжелил убедил Дион не отказываться от предложения сразу. Он поговорил с автором композиции и предложил сначала записать демоверсию.

Певица согласилась исполнить песню только один раз. После этого к ее вокалу подобрали оркестровое сопровождение. Как оказалось, именно эта запись и стала окончательной версией "My Heart Will Go On".

"Я спела песню один раз, а они подобрали оркестр под нее. На самом деле я никогда не перепевала ее для записи. Так что демо – это и есть окончательная запись, но после этого я спела ее миллион раз", – рассказала Дион.

"My Heart Will Go On" в "Титанике": смотрите видео

К слову, композитор Джеймс Хорнер, написавший "My Heart Will Go On", с самого начала представлял эту композицию в исполнении Селин Дион.