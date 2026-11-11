Селін Діон не хотіла співати головний хіт "Титаніка": як народилася "My Heart Will Go On"

Втім співачка спочатку не була в захваті від композиції та навіть не хотіла її записувати. Переконати артистку спробувати допоміг її покійний чоловік Рене Анжеліл, пише Entertainment Tonight.

Adv

Як Селін Діон погодилася записати "My Heart Will Go On"

Селін Діон під час участі в програмі "Watch What Happens Live With Andy Cohen" розповіла, що спочатку пісня їй зовсім не сподобалася.

Вона мені не сподобалася. Мабуть, я була дуже втомлена того дня. Не знаю, просто дуже втомлена– пригадала артистка.

Селін Діон / Фото GettyImages

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Однак її чоловік Рене Анжеліл переконав Діон не відмовлятися від пропозиції одразу. Він поговорив з автором композиції та запропонував спершу записати демоверсію.

Співачка погодилася виконати пісню лише один раз. Після цього до її вокалу підібрали оркестровий супровід. Як виявилося, саме цей запис і став остаточною версією "My Heart Will Go On".

Реклама

"Я заспівала пісню один раз, а вони підібрали оркестр під неї. Насправді я ніколи не переспівувала її для запису. Тож демо – це і є остаточний запис, але після цього я заспівала її мільйон разів", – розповіла Діон.

"My Heart Will Go On" у "Титаніку": дивіться відео

До слова, композитор Джеймс Горнер, який написав "My Heart Will Go On", від самого початку уявляв цю композицію у виконанні Селін Діон.