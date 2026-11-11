Селин Дион не хотела петь главный хит "Титаника": как появилась песня "My Heart Will Go On"

Впрочем, певица сначала не была в восторге от композиции и даже не хотела ее записывать. Убедить артистку попробовать помог ее покойный муж Рене Анжелил, пишет Entertainment Tonight.

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Как Селин Дион согласилась записать "My Heart Will Go On"

Селин Дион во время участия в программе "Watch What Happens Live With Andy Cohen" рассказала, что сначала песня ей совсем не понравилась.

Она мне не понравилась. Наверное, я была очень уставшей в тот день. Не знаю, просто очень уставшей– вспомнила артистка.

Селин Дион / Фото GettyImages

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Однако ее муж Рене Анжелил убедил Дион не отказываться от предложения сразу. Он поговорил с автором композиции и предложил сначала записать демоверсию.

Певица согласилась исполнить песню только один раз. После этого к ее вокалу подобрали оркестровое сопровождение. Как оказалось, именно эта запись и стала окончательной версией "My Heart Will Go On".

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"Я спела песню один раз, а они подобрали оркестр под нее. На самом деле я никогда не перепевала ее для записи. Так что демо – это и есть окончательная запись, но после этого я спела ее миллион раз", – рассказала Дион.

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К слову, композитор Джеймс Хорнер, написавший "My Heart Will Go On", с самого начала представлял эту композицию в исполнении Селин Дион.