Фанаты "Друзей" в шоке: какую сцену Мэттью Перри заставил вырезать из сериала

Фанаты "Друзей" были шокированы, узнав, что в одной из серий могла развернуться настоящая драма. Оказалось, что Мэттью Перри, исполнитель роли Чендлера Бинга, спас как зрителей от потрясения, так и своего персонажа от всеобщего осуждения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на TMZ.

Смотрите также ИИ показал, кем бы были и как выглядели бы "Друзья" в современной Украине

Что стало известно после смерти Перри

Актриса Лиза Кэш, которая появилась в одном из эпизодов пятого сезона "Друзей", призналась, что сначала ей была отведена значительно более важная роль. Она должна была сыграть сотрудницу отеля в Лас-Вегасе в серии, где Моника Геллар и Чендлер Бинг сильно ссорились

Ее персонаж должен был сыграть роль разлучницы. По сюжету Чендлер после конфликта с Моникой должен был переспать с ней. Однако эта сцена так и не попала в сериал.

Чендлер и Моника / Скриншот из сериала

Почему Перри отказался от сцены с изменой

Узнав о замысле сценаристов, Перри разозлился. Он понимал, что после измены Монике его персонаж навсегда потеряет любовь зрителей. Поэтому, сразу после репетиции сцены, актер обратился к создателям сериала и заявил, что ее нужно вырезать.

Лиза Кэш призналась, что если бы автор не вмешался и эта сцена осталась, ее карьера могла бы получить значительный толчок. Однако она не держит зла на Перри, ведь он стремился сохранить не только своего персонажа, но и целостность всего сюжета сериала.

Мэттью Перри с актерами сериала "Друзья" / Фото GettyImages

Напомним, что Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его тело нашли в джакузи собственного дома в Лос-Анджелесе.

По официальному заключению судмедэкспертов, Перри умер от последствий острого действия кетамина. В его организме обнаружили высокий уровень этого вещества, которое могло вызвать сердечный приступ и дыхательную недостаточность.