"Смерть" Пинкмена и определяющая роль Джейн: топ-5 интересных фактов из сериала "Во все тяжкие"
- Breaking Bad вошел в Книгу рекордов Гиннеса как сериал с самым высоким рейтингом на IMDb.
- Сериал содержит много научных фактов, в частности, использование алюминиевой фольги для блокировки сигнала GPS.
Breaking Bad –это культовый сериал, который спустя 12 лет после выхода последнего сезона продолжает возглавлять рейтинг IMDb. Этот сериал захватил зрителей своей напряженной драмой, продуманным сюжетом и харизматичными персонажами.
Однако за созданием сериала Breaking Bad стоит немало интересных фактов, пишет 24 Канал.
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Пинкмен должен был умереть в первом сезоне
Один из главных героев сериала – Джесси Пинкмен, которого сыграл американский актер Аарон Пол. Пинкмен – бывший ученик Уолтера Уайта, который стал его партнером по наркобизнесу после того, как учитель "застукал" его с поличным.
Оказывается, что Джесси Пинкмен должен был умереть еще в первом сезоне. Его персонаж задумывался как временный, но режиссер настолько был впечатлен игрой Аарона Пола, что решил оставить его в сюжете.
Джесси Пинкме / Скриншот из сериала
Сериал вошел в Книгу рекордов Гиннеса
Breaking Bad, который на русском называется "Во все тяжкие", вошел в Книгу рекордов Гиннеса как сериал с самым высоким рейтингом на IMDb.
Сериал получил оценку 9,5 баллов из 10 на момент завершения последнего сезона.
Наука в Breaking Bad
Хотя жанр Breaking Bad – это триллер и криминал, однако в сериале есть много научных терминов и фактов, особенно связанных с химией. Из-за этого каждая серия детально продумана.
В первом сезоне Уолтер Уайт, которого сыграл Брайан Кренстон, использует алюминиевую фольму, чтобы скрыть сигнал от GPS и это научно подтвержденный факт.
Алюминиевая фольга может блокировать электромагнитные сигналы, включая GPS, но это зависит от толщины фольги и герметичности покрытия.
Как в сериале появились братья Туко
Туко Саламанка – социопатический мексиканский наркобарон, который стал дистрибьютором метамфетамина для Уолта и Джесси. Он был ранен Пинкменом и убит Хэнком Шрейдером – сотрудником Управления по борьбе с наркотиками.
По сюжету двоюродные братья Туко, молчаливые киллеры Леонель и Марко Саламанка, решили отомстить Уолтеру.
Когда один из двух двоюродных братьев Туко был утвержден на свою роль, его спросили, не знает ли он кого-то похожего на себя. Он посоветовал своего брата, который сразу получил роль. Так в сериале появились Даниэль и Луис Монкада.
Леонель и Марко Саламанк / Скриншот из сериала
Гибель Джейн
Американская актриса Кристен Риттер изначально знала, что ее персонаж Джейн умрет. Режиссер сериала Винс Гиллиган в одном из интервью сказал, что Джейн должна была умереть.
Роль, которую сыграла Кристен Риттер, – это яркий пример приема Women in Refrigerators.
Этот прием, который часто критикуют, используют, чтобы продолжить развивать персонаж главного героя-мужчины. В случае Breaking Bad – смерть Джейн развила персонаж Пинкмена.
Джейн Марголис / Скриншот из сериала
Однако решение Уолтера оставить Джейнс умирать – стало поворотным моментом для его персонажа. В этот момент произошло его погружение в полную безжалостность.
Джесси Пинкмен винил себя в смерти Джейн, а последствия ее гибели появляются на протяжении всего сериала.
Кстати, если пересмотреть фильм "Однажды в Голливуде", то можно заметить, талант скольких актеров сумел разглядеть известный режиссер Квентин Тарантино.