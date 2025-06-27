Бабушкин нетронутый сервиз можно продать за 10 тысяч гривен: проверьте шкаф

Есть вещи, которые, кажется, были у каждой семьи в Украине. В частности, огромное количество людей вспоминает сервиз в форме рыбок, который часто так и не использовался.

Его официальное название – "Карповое семейство". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео на странице фонда Николая Бабака.

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Почему "Рыбки" были так популярны

Этот сервиз в 50-х годах 20 века участвовал в международных выставках керамики в Польше, Турции, США, Франции, Греции, Австрии и Финляндии.



Сервиз был во многих семьях / Фото с сайта шкаф

В видео также отмечают, что этот сервиз был знаком статусности для украинских сельских жителей. История "рыбок" начинается в 1955 году. Тогда грузинский художник Баранидзе Абесалом создал графин в виде рыбы.

Уже в 1960 году сервиз начали выпускать на Рижском фарфоровом заводе.

В 1962 году производство также наладили на знаменитом Полонском фарфоровом заводе в Хмельницкой области и Городницком фарфоровом заводе на Житомирщине,

– говорится в ролике.

Интересные факты о сервизе "Карповое семейство": смотрите видео

Сервиз содержит графин (700 миллилитров) и 6 рюмок (по 30 миллилитров).

В торговых сетях СССР графин можно было приобрести за 2 рубля 55 копеек, а рюмки – по 55 копеек. Сервиз можно купить до сих пор. Впрочем, цены варьируются от 250 гривен до 10 тысяч.

За сколько можно купить "Рыбок" / Скриншоты 24 Канала

Сервиз выпускали в разных цветах, однако самыми популярными были бело-красный и бело-синий.

Кстати, в Киеве воссоздали мозаику Аллы Горской "Пустельга", которую уничтожили в Мариуполе, с участием 15 художников и 700 килограммов материалов. Оригинальная мозаика Горской "Птица" в Черкасской области под угрозой из-за отсутствия охранного статуса, активисты призывают подписать петицию для ее сохранения.