Любимая сестра Леси Украинки и жертва репрессий: что стоит знать об Изидоре Косач-Борисовой

СССР создал целый культ вокруг "революционерки" и "социалистки" Леси Украинки. Однако вся ее семья пострадала от репрессий. В том числе и самая младшая и самая любимая сестра Изидора.

Изидора Кочас-Борисова стала единственной из семьи, кто похоронен за океаном и провела несколько лет в сталинских лагерях. Что стоит знать о самой младшей сестре Леси Украинки – рассказывает 24 Канал.

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Кто такая Изидора Косач-Борисова

Именно Леся выбрала имя для своей младшей сестры, которую в семье все ласково называли Дорой. Девушка получила прекрасное образование в гимназии и стала одной из первых женщин, которая поступила в Киевский политехнический институт, где получила специальность агронома. Она много работала по специальности, а также занималась переводом с французского.



Изидора Косач-Борисова / Архивное фото

В 1912 году в семье Косачей была пышная свадьба – Изидора вышла замуж за Михаила Борисова. Через два года у супругов родилась дочь Ольга.

Приход большевиков к власти изменил жизнь всей семьи Косачей. Даже несмотря на то, что советская власть решила создать культ Леси Украинки.

Как СССР репрессировал Изидору и семью Косачей

Елену Пчилку, маму Изидоры и Леси, на несколько лет посадили в тюрьму за "антиреволюционную деятельность". После выхода из тюрьмы Елена Пчилка жила у Изидоры.

Михаила Борисова арестовали дважды. Второй арест был роковым – в 1941 году его, вероятно, расстреляли в Архангельской области. Саму же Изидору в 1937 году тоже арестовали за "буржуазный национализм" и приговорили ей 8 лет лагерей.

В феврале 1941 года в СССР взялись с размахом праздновать 70-летие Леси Украинки. На фоне этого Ольга Кобылянская и Косачи ходатайствовали о досрочном освобождении Изидоры, на что советская власть согласилась. Однако самым циничным было то, что Изидору и ее сестру Ольгу, мужа которой тоже репрессировали, заставили участвовать в пропагандистских мероприятиях в честь поэтессы.



Изидора Косач-Борисова / Архивное фото

Во время немецко-советской войны была в Киеве в немецкой оккупации и работала в ОУН, из-за чего ее арестовали нацисты. Но ей удалось сбежать. В 1943 году она вместе с дочерью и внуками решила бежать за границу. Так семья Изидоры оказалась в США. Там сестра Леси и умерла в 1980 году, а ее дочь Ольга – в 2001.

В СССР Изидору Косач-Борисову реабилитировали посмертно – в 1989 году.