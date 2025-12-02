Где сейчас живет звезда 90–х Сестричка Вика и планирует ли она возвращаться в Украину

Сестричка Вика, она же Вика Врадий – звезда 90-х. Ее песни, такие как "Булочка с маком", "То мое море", "Ганьба" и другие песни – до сих пор хиты, однако сама певица давно исчезла из публичного пространства.

Вика Врадий в 90-х эмигрировала в США, в нулевых же вернулась в Украину, но через 2 года снова вернулась за океан. О том, где сейчас Вика Врадий, в интервью 24 Каналу рассказал музыкант Виктор Морозов.

Где сейчас Сестричка Вика?

Виктор Морозов отметил, что Виктория Врадий сейчас живет в Калифорнии в США и они часто общаются, поскольку когда-то оба были в ВИА "Арника".

Интересно, что несколько лет назад Сестричка Вика и Виктор Морозов приезжали в Украину и были во Львове, Киеве, Харькове. Однако певица вернулась обратно в США.

В ответ на вопрос о том, не планирует ли артистка сейчас приехать в Украину или даже концерт на фоне того, что после полномасштабного вторжения вырос интерес к украинской культуре, Морозов сказал, что пока Врадий о таких планах не говорила.

Как Вика Врадий оказалась в "Арнике"?

Вы же слышали песню "Катерина", которая стала хитом у тикток? Многих удивляет то, что мужской голос в этой песне принадлежит человеку, который перевел книги о Гарри Поттере на украинский – Виктору Морозову. Однако женский голос в песне принадлежит Сестричке Вике, которой на тот момент было всего 14 лет.

Морозов вспоминает, что когда уже "Арника" имела определенную популярность, группу попросили послушать девочку, которая пишет собственные песни. Это была Вика Врадий.

К тому времени мы уже были безумно популярны во Львове. И раз мы играли в клубе милиции и привели к нам Вику Врадий – попросили послушать, какие она песни пишет. Мы неохотно согласились и она начала играть. Это было очень сильно и мы так подумали и решили пригласить ее петь с нами,

– вспоминает Морозов.

Как появилась песня "Катерина"?