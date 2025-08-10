Многие считают, что "шапка Мономаха" принадлежала князю Владимиру Мономаху, однако этот головной убор не имеет никакого отношения к нему. Оказывается, что это не более чем искусственно созданный символ, призванный подпитывать имперские мифы Москвы о якобы наследственности Киевской Руси.

Как появилась "шапка Мономаха"?

По словам Алферова, киевский князь Владимир Мономах, который правил Русью в 1113 – 1125 годах, никогда не носил "шапку Мономаха". Более того, о ней не знал и его дед – византийский император Костантин IX Мономах.

На самом деле этот головной убор появился лишь в 1520-х годах при правлении Василия III – отца Ивана Грозного.

Это ("шапка Мономаха" – 24 Канал) абсолютный фальсификат, который был собран из нескольких предметов и подшит мехом. Более того, основная часть, верхняя сфера этой шапки, это деталь женского монгольского головного убора,

– отметил Алферов.

Историк объяснил, что россияне использовали "шапку Мономаха" как пропагандистский символ якобы наследственности Москвы от Киевской Руси, хотя это не соответствует действительности.