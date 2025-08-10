Багато хто вважає, що "шапка Мономаха" належала князю Володимиру Мономаху, однак цей головний убір не має жодного стосунку до нього. Виявляється, що це не більше ніж штучно створений символ, покликаний підживлювати імперські міфи Москви про нібито спадкоємство Київської Русі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова на YouTube.

Як з'явилася "шапка Мономаха"?

За словами Алфьорова, київський князь Володимир Мономах, який правив Руссю у 1113 – 1125 роках, ніколи не носив "шапку Мономаха". Ба більше, про неї не знав і його дід – візантійський імператор Костантин IX Мономах.

Насправді цей головний убір з’явився лише у 1520-х роках за правління Василя III – батька Івана Грозного.

Це ("шапка Мономаха" – 24 Канал) абсолютний фальсифікат, який був зібраний з кількох предметів і підшитий хутром. Понад те, основна частина, верхня сфера цієї шапки, це деталь жіночого монгольського головного убору,

– зазначив Алфьоров.

"Шапка Мономаха" / Фото росЗМІ

Історик пояснив, що росіяни використовували "шапку Мономаха" як пропагандистський символ нібито спадковості Москви від Київської Русі, хоч це не відповідає дійсності.