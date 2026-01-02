Действительно ли Carol of the Bells – то же, что и "Щедрик": как украинская мелодия покорила мир

"Щедрик" – народная украинская щедривка в хоровой обработке Николая Леонтовича – сегодня одна из самых известных мелодий в мире, которую знают как рождественскую песню Carol of the Bells.

24 Канал со ссылкой на KDFC рассказывает, что всемирно известная рождественская мелодия Carol of the Bells на самом деле имеет украинское происхождение и является обработкой народной щедривки "Щедрик" Николая Леонтовича. В этом материале объясняем, как украинская песня о ласточке стала мировым хитом, почему за рубежом ее воспринимают иначе, чем в Украине, и как "Щедрик" получил десятки языковых и музыкальных вариаций по всему миру.

История "Щедрика" и его мировой путь

"Щедрик" – украинская народная щедривка дохристианского происхождения, связана с новогодними пожеланиями благополучия и урожая. В ее основе – символический образ ласточки, которая сообщает о достатке в доме.

Музыкальную обработку народной мелодии создал композитор Николай Леонтович. Первые варианты "Щедрика" он начал обрабатывать в начале ХХ века, в частности во время работы в городе Покровске (Донецкая область), где преподавал музыку.

Именно эта обработка впоследствии стала основой мирового хита Carol of the Bells, хотя англоязычный текст не имеет связи с оригинальным украинским содержанием.

Премьера "Щедрика" состоялась в Киеве в декабре 1916 года, после чего произведение быстро приобрело популярность в Украине.

По данным Wikipedia, мировую известность мелодия получила благодаря гастролям Украинской республиканской капеллы под руководством Александра Кошица.

В 1922 году "Щедрик" прозвучал в Carnegie Hall в Нью-Йорке, где привлек внимание американского композитора украинского происхождения Питера Вильговского.

В 1936 году Вильговский создал англоязычный текст, в котором интерпретировал мелодию как звон рождественских колоколов. Так появилась версия Carol of the Bells, которая закрепилась в англоязычных странах как рождественская песня.

Сегодня существует более тысячи вариаций исполнения "Щедрика" в разных странах мира, что сделало его одной из самых узнаваемых украинских мелодий на международной сцене.

"Щедрик" Николая Леонтовича звучит в эти дни во всех уголках планеты / Фото Укринформ

Вариации перевода и иностранные исполнения

Как отмечает музыкальное издание Classic FM, украинская мелодия "Щедрика" получила мировую известность благодаря многочисленным адаптациям, прежде всего англоязычной версии Carol of the Bells, в которой песню интерпретировали как рождественскую через образ колоколов. В то же время Classic FM подчеркивает, что это не перевод оригинального текста, а полностью новая лирика, написанная в США, тогда как музыкальная основа осталась неизменной.

Кроме известной версии, мелодия Леонтовича стала основой для других англоязычных и многоязычных вариаций, которые исполняют хоры и музыканты в разных странах мира – от классических академических коллективов до современных аранжировок. Именно универсальность мелодии позволила "Щедрику" адаптироваться к различным культурам, не потеряв связи со своим украинским происхождением.

Рождественский "Щедрик" / Фото mezha.net

"Щедрик" сегодня

Накануне праздников "Щедрик" снова зазвучал в публичных пространствах столицы – его исполнили в киевском метро и на вокзале в рамках музыкального флешмоба с участием украинских артистов и художников. Эту безумно популярную ныне щедривку выполняют и взрослые, и малые. “Щедрик” можно услышать как от хора “Гомон”, так и от Джамалы и Jerry Heil. И каждое это исполнение магическое и дарит ощущение праздника и радости.